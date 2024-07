Oranje ontvangt bijzondere gast in kleedkamer na overwinning op Turkije

Ronald Koeman kan tijdens dit EK weliswaar geen beroep doen op , maar dit betekent niet dat de middenvelder volledig uit beeld is bij het Nederlands elftal. Integendeel zelfs. Zaterdag tijdens het kwartfinaleduel met Turkije werd De Jong al op de tribune gesignaleerd met zijn vrouw en na afloop zocht hij zijn teamgenoten op in de kleedkamer. Dat laatste leverde mooie beelden op.

Het was in de aanloop naar de start van het EK in Duitsland de grote vraag hoe fit De Jong zou zijn. De middenvelder van FC Barcelona worstelde in het afgelopen seizoen met blessureleed. Hij raakte in september al geblesseerd aan zijn enkel, liep in maart een nieuwe enkelblessure op en in april ging het opnieuw mis. De Jong moest de slotfase van het seizoen met FC Barcelona al aan zich voorbij laten gaan. De voormalig Ajacied meldde zich wel ‘gewoon’ in Zeist bij het Nederlands elftal en leek ook mee te gaan naar Duitsland, maar na de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland kwam het nieuws naar buiten dat er toch een streep door zijn naam was gezet.

Artikel gaat verder onder video

Een klap voor het Nederlands elftal en natuurlijk De Jong zelf, die er ongetwijfeld op gebrand was zich samen met zijn teamgenoten te revancheren voor de prestaties op de laatste twee eindtoernooien. EURO 2020 - vanwege de coronacrisis gespeeld in de zomer van 2021 - eindigde voor Oranje en De Jong al in de achtste finales en ruim een jaar later strandden ze op het Wereldkampioenschap in Qatar in de kwartfinales. De middenvelder van FC Barcelona zag zaterdagavond dat het Oranje ditmaal wél is gelukt verder te komen dan de laatste acht. De formatie van Koeman boekte een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Turkije. Die werd na afloop uitgebreid gevierd, ook door De Jong.

De sterkhouder van het Nederlands elftal meldde zich na het laatste fluitsignaal in Berlijn in de kleedkamer van Oranje en ging elke speler af voor een felicitatie.

