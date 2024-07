Othmane Boussaid weet op welke plek Al-Nasr eindigt in de Eredivisie

maakte deze transferperiode de overstap naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij een contract tekende bij Al-Nasr. De voormalig speler van FC Utrecht schat het niveau van de steenrijke club prima in, en verwacht een mooie eindklassering in de Eredivisie.

De Marokkaan werd, samen met Leroy Fer en Marouan Azarkan en assistent-trainer Bart Schreuder, onlangs door ESPN geïnterviewd over zijn eerste weken in Dubai. Cristian Willaert vraag zich hardop af wat het niveau is van de club uit het Midden-Oosten.

Artikel gaat verder onder video

De journalist fantaseert en schetst een scenario: “Waar zou Al-Nasr eindigen in de Eredivisie?”, vraagt hij aan Schreuder. “Dat vind ik zo’n moeilijke. Dat is bijna niet te beantwoorden, maar ik denk wel dat we erin zouden blijven”, zegt de broer van hoofdtrainer Alfred Schreuder.

Boussaid denkt dat Al-Nasr eveneens niet hoeft te vrezen voor degradatie op het hoogste niveau in Nederland. “Ik denk dat we op een tiende of elfde plek zouden eindigen”, zegt de technische speler met een verleden bij Utrecht en NAC.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘PSV laat oog vallen op ‘geliefd target’ in de Eredivisie bij vertrek van Schouten’

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.