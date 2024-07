Pascal Kamperman niet onder indruk van Turkse fans in Berlijn: 'Ik had ze vijandiger verwacht'

Het Nederlands elftal heeft zich ten koste van Turkije geplaatst voor de halve finale van het EK voetbal in Duitsland. Met 2-1 was de formatie van Ronald Koeman te sterk voor de Turken. Voorafgaand aan het duel werd een heksenketel verwacht in het Olympiastadion, maar Pascal Kamperman vond de sfeer vanuit de Turkse kant eigenlijk best wel meevallen.

“Ik sta nu in de mixed zone, hier is het angstvallig stil nog, dus hier hangt niet zo heel veel sfeer, maar dat zal in de kleedkamer wel anders zijn”, opent Kamperman op ESPN. “In het stadion, ik moet zeggen, ik had het erger verwacht, in die zin, vijandiger van de Turkse zijde. Ja, ze schreeuwen. Ja, ze fluiten. Maar het viel uiteindelijk nog wel reuze mee.”

“Maar ik moet zeggen, dat wat vooraf voorspeld werd over de heksenketel waarin je elkaar niet kunt horen, nou, dat viel best wel mee”, besloot de Oranje-watcher van de zender. Komende woensdagavond speelt Oranje om 21.00 uur de halve finale op het EK tegen Engeland in Dortmund. Er worden veel Oranjefans verwacht in de stad in het Ruhrgebied.

