Nieuwe boycot in de Johan Cruijff ArenA: 'Compleet verbaasde supporters, criminalisering ten top'

NEC moet het op zondag 11 mei in de uitwedstrijd tegen Ajax doen zonder de steun van meegereisde supporters uit Nijmegen. Supportersgroepen van NEC hebben aangekondigd het duel in de Johan Cruijff ArenA te boycotten. Dit heeft volgens hen niets te maken met de tegenstander op het veld of de thuissupporters, maar met ‘het blauwe ontvangstcomité’. De supporters van NEC zijn totaal niet te spreken over de manier waarop de politie hen in het (recente) verleden heeft ontvangen.

De ontmoeting tussen Ajax en NEC wordt weliswaar pas over een kleine maand gespeeld, maar twee supportersgroepen van de club uit Nijmegen hebben nu alvast aangekondigd op zondag 11 mei niet van de partij te zijn in Amsterdam. “Over een aantal weken staat de uitwedstrijd in Amsterdam weer op de planning. Een op voorhand altijd beladen wedstrijd. Niet door de tegenstander op het veld of de thuissupporters, maar door het blauwe ontvangstcomité. Vorig jaar bleek maar weer dat het woord ‘gastvrijheid’ niet in het Amsterdamse woordenboek voorkomt”, zo klinkt het in een gezamenlijk bericht van de supportersgroepen Legio Noviomagum en Nijmegen Fanatics. “Nee, door politie Amsterdam word je standaard provocerend en intimiderend ontvangen. Iets wat helaas niets nieuws is in de hoofdstad.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Nijmeegse supportersgroepen kunnen ‘vele andere Nederlandse supporters’ meepraten over de vijandige ontvangst in Amsterdam. “Een lange tijd hebben we om deze reden de uitwedstrijd tegen Ajax niet bezocht. Toen we terugkwamen in de Eredivisie vonden we echter dat onze drang om de club achterna te reizen zwaarder woog dan de vervelende ervaringen in het verleden”, zo klinkt het. NEC werd vervolgens een aantal jaar op rij gesteund door de uit Nijmegen meegereisde supporters. Dat was vorig seizoen ook de bedoeling, maar toen ging het mis. “Vorig jaar werden we weer met onze neus op de feiten gedrukt. We zijn nog maar net gearriveerd, als de lokale hooligans in het blauw (de politie, red.) vanuit het niets een totaal onnodige charge uitvoeren op compleet verbaasde supporters. Een aantal supporters wordt vervolgens meegenomen voor hun reactie op de onverwachte aanval.”

De supporters van NEC maakten na het ‘misplaatste machtsvertoon’ rechtsomkeert. “Dit jaar zullen we helemaal niet afreizen naar Amsterdam. Hoe graag wij ook onze club overal en te allen tijde willen steunen. Wij werken niet mee aan het voorspelbare en provocerende toneelstukje van politie Amsterdam. Er zal structureel iets moeten veranderen aan de ontvangst bij de ArenA voordat wij weer die kant op gaan”, zo klinkt het. De supportersgroepen doen vervolgens een suggestie ‘om de beleidsbepaler in Amsterdam de goede kant op te helpen’. Deze luidt: “Geen zichtbaar aanwezige politie bij aankomst van de uitsupporters. Er is namelijk totaal geen sprake van een risicowedstrijd. En wanneer was überhaupt het laatste geweldsincident met onze supporters? Wat heeft de politie dan te zoeken binnen de hoeken van het uitvak? Het draait meer om het uitlokken van een reactie en is criminalisering van supporters ten top.”

Nijmeegse supporters boycotten uitwedstrijd tegen Ajax



Supportersgroepen van NEC hebben aangekondigd dit jaar niet af te reizen naar de uitwedstrijd tegen Ajax in Amsterdam. De aanleiding is het optreden van de Amsterdamse politie bij eerdere duels. pic.twitter.com/H3A9JzMvFo — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 13, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗