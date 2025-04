LIVE Premier League | Liverpool wil tegen West Ham profiteren van puntenverlies Arsenal

Liverpool en West Ham United nemen het zondagmiddag op Anfield tegen elkaar op in de Premier League. Het duel begint om 15.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Het Liverpool van Arne Slot leek freewheelend op weg naar de landstitel, maar de voorbije weken is er een beetje zand in de motor gekomen. Afgelopen week verloren The Reds met 3-2 op bezoek bij Fulham, maar desalniettemin is er nog een riante voorsprong op nummer twee Arsenal. West Ham United bungelt onderaan de ranglijst, maar lijkt zich met 35 punten geen zorgen te hoeven maken om degradatie.