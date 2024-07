Politie maakt einde aan fanwalk voorafgaand aan Nederland - Turkije: supporters maken massaal wolvengebaar

De Duitse politie heeft flink ingegrepen voor de wedstrijd Nederland – Turkije op het EK 2024 in Duitsland, zo melden meerdere media. Turkse aanhangers maakten massaal het ‘wolvengebaar’ tijdens de fanmars, die georganiseerd was voorafgaand aan de kwartfinale in het Olympiastadion van Berlijn.

Turkse fans maakten tijdens de fanwalk richting het Berlijnse stadion massaal het gebaar van De Grijze Wolven, een rechts-extremistische en nationalistische groepering. De Duitse politie in Berlijn zag dit en greep in: einde fanwalk. Het handgebaar is niet verboden in Duitsland, maar werd wel door de politie gezien als politieke boodschap.

Artikel gaat verder onder video

Merih Demiral maakte na zijn doelpunt in de achtste finale tegen Oostenrijk het omstreden gebaar, en is door de UEFA veroordeeld voor deze actie. De centrale verdediger moet de komende twee wedstrijden van het Turkse nationale elftal op het EK 2024 aan de kant zitten. Om 21.00 uur begint de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. De winnaar speelt in de halve finale tegen Engeland of Zwitserland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.