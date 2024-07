Van der Vaart ziet iets opmerkelijks bij Oranje: ‘Als hij veel tijd heeft, doet hij het verkeerd’

Rafael van der Vaart is in de rustanalyse van de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland te spreken over de eerste helft van . De rechtsback van Oranje, die zich veelvuldig laat zien in aanvallend opzicht, krijgt dan ook de complimenten van de oud-international.

“Het leek weer ergens op”, begint de analist bij NOS als hij zijn licht laat schijnen over het Nederlands elftal. “Dumfries kwam in zijn kracht en dat is écht heerlijk om te zien. Hij bleef maar gaan, al mag zijn voorzet af en toe nog wel wat beter”, gaat Van der Vaart verder.

De oud-middenvelder valt daarnaast ook iets anders op aan het spel van de Nederlandse rechtsback. “Hij moet géén tijd krijgen, want pas dan doet hij vaak de juiste dingen. Als hij téveel tijd krijgt, doet hij het verkeerd”, zegt hij. Dumfries kreeg voorafgaand aan de wedstrijd ook al complimenten van Van der Vaart en Pierre van Hooijdonk bij de NOS.

