Stewart heeft duidelijk doel voor ogen met PSV: ‘Daar ligt wel de volgende uitdaging voor ons’

Earnest Stewart heeft een duidelijk doel voor ogen met PSV: hij wil een legacy achterlaten met de Eindhovenaren. De technisch directeur van de regerend landskampioen beseft dat zoiets kan middels prijzen, maar heeft ook een andere manier voor ogen.

“‘Ergens komen in topsport is één, maar ergens aan de top blijven is iets anders. Dat is heel moeilijk, maar daar ligt wel de volgende uitdaging voor ons. En een legacy achterlaten, dat is helemaal bijzonder, dan ben je heel ver als team en organisatie”, aldus Stewart in gesprek met Voetbal International.

Stewart geeft aan dat het iets wat intern heel erg leeft. “Dat is wel wat we willen. Hoe kan je met zijn allen veeleisend zijn en blijven. Dan zullen we nog meer moeten leveren dan vorig seizoen. De mensen hebben ons nu meer door, tegenstanders stellen zich anders in op PSV. Wij zijn als kampioen de te kloppen ploeg”, beseft hij.

Wat de technisch directeur precies bedoelt met een legacy? “Nalatenschap. Dat kan iets tastbaars zijn, met prijzen, maar dat hoeft niet. Denk aan onze manier van spelen. Dat men over twintig jaar nog steeds praat over een periode van vier of vijf jaar bij PSV die echt top was om naar te kijken. Dat kan ook legacy zijn. Dat hebben maar heel weinig teams voor elkaar gekregen, denk aan het Oranje van 1974 of de Chicago Bulls met Michael Jordan en Scottie Pippen. Meestal gaat het trouwens wel gepaard met winnen”, vervolgt Stewart.

Veel van elkaar blijven eisen

De voormalig technisch directeur van onder meer AZ en de Verenigde Staten gaat ook in op hoe ver PSV daar nu vandaan is. “Wij hebben de tweede begroting van Nederland en hebben met zijn allen duidelijk welke kant we op willen”, verklaart Stewart. “Onze manier van voetballen is helder, voor iedereen. Als we daarop blijven hameren en niet opeens dingen anders gaan doen, dan kunnen we blijven groeien.”

Daarbij geeft hij aan dat het grootste gedeelte van de spelers houvast, duidelijkheid en handvatten nodig heeft. “Niet zozeer als het goed gaat, maar vooral op momenten dat het minder loopt. Dat is de kunst, dat je dan toch nog kan presteren. En met vastigheid zoals de samenstelling van de selectie, de manier van spelen, noem maar op, kan je dat richting geven. Daar zijn we elke dag met elkaar mee bezig. En dat gebeurt op een hele goede manier, waarbij we dit seizoen qua prijzen weer opnieuw beginnen. We zullen dus veel van elkaar blijven eisen, elke dag opnieuw.’