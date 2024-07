Trainer Vojvodina klaar voor Ajax-uit: ‘Wonder nodig, maar ik geloof in wonderen’

Bozidar Bandovic bereidt zich met FK Vojvodina voor op het tweeluik met Ajax in de tweede voorronde van de Europa League. De oefenmeester weet dat zijn elftal een lastige opgave te wachten staat, maar hij gelooft wel in een goed resultaat.

“We hebben ons geplaatst voor Europees voetbal en bereiden ons nu voor op een geweldig team als Ajax”, wordt Bandovic geciteerd door Voetbal International op een persconferentie voorafgaand aan de eerste ontmoeting met de Amsterdammers. “Sommigen zeggen dat we een wonder nodig hebben, maar op het veld blijft het elf tegen elf en we moeten een perfecte wedstrijd spelen.”

Artikel gaat verder onder video

De keuzeheer ziet nog wel wat verbeterpunten bij zijn ploeg. “Onze snelheid en intensiteit zal van een hoog niveau moeten zijn”, geeft hij aan. “Ons spel is verbeterd, de sfeer is uitstekend en dat geeft ons het recht om te hopen en te geloven - en ik geloof in wonderen. Het wordt een lastige wedstrijd, omdat Ajax zowel tactisch als fysiek heel sterk is.”

De Servische competitie is afgelopen weekend al van start gegaan. In de eerste speelronde was Vojvodina met 1-3 te sterk voor Tekstilac. Toch hoeft het feit dat zijn ploeg al een officiële wedstrijd heeft gespeeld volgens Bandovic geen voordeel te betekenen. “Ajax zal dat niet zo erg vinden”, legt hij uit. “We bereiden ons voor op de tegenstander, zijn gefocust, maar bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Als je Ajax analyseert, zie je niet dat ze nog geen competitieve wedstrijd hebben gespeeld. We moeten klaar zijn, want wie laat zien dat hij klaar is voor deze wedstrijd, is klaar voor de toekomst.”

Ajax en Vojvodina staan donderdagavond om 20.30 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League. Een week later, op donderdag 1 augustus om 20.00 uur, staat de return in Servië op het programma.

