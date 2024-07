Twee Marokkaanse voetballers sinds zaterdag vermist na duik in zee

Twee Marokkaanse voetballers van Ittihad Tanger zijn zaterdag vermist geraakt op zee, zo meldt een medewerker van de club aan Reuters. De twee voetballers van Ittihad Tanger, dat uitkomt op het hoogste niveau in het Marokkaanse voetbal, zouden vermist zijn geraakt door een sterke stroming in het water.

Vijf spelers van de club waren vertrokken naar de plaats Tanger, gelegen in het noorden van Marokko. De voetballers zijn daar na een duik in het water echter in de problemen gekomen. Ze zijn van een jacht gesprongen om te zwemmen, waarna de sterke stroming in het water de jacht liet verder afdrijven. Dit zorgde voor grote problemen. Drie van de vijf voetballers zijn gered, maar twee zijn op het moment van schrijven nog steeds vermist.

"Er wordt nog steeds onderzoek wordt gedaan naar de vermiste Salman Harraq en Abdellatif Akhrif", zegt een clubfunctionaris tegenover Reuters. Naar de twee spelers, die net als de rest van de groep geen reddingsboeien meehadden op het moment dat zij van de boot sprongen, wordt momenteel volop gezocht aan de kust bij Tanger.

Ittihad Tanger is een club die uitkomt op het hoogste niveau van Marokko. In 2018 werd de club uit het noorden van Marokko voor het laatst kampioen, maar tegenwoordig heeft de club het lastiger. Afgelopen seizoen eindigde Ittihad Tanger op een twaalfde plaats.