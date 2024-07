Miedema maakt gevoelige overstap: 'Ik snap best wat het misschien wat stof doet opwaaien'

heeft een nieuwe club. Bijna twee maanden na de aankondiging van haar vertrek bij Arsenal heeft de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen haar handtekening gezet onder een contract bij Manchester City. Miedema was transfervrij en kon dus gaan en staan waar ze wilde. Dat de topschutter kiest voor een avontuur in Manchester, doet pijn bij supporters van haar vorige werkgever. Ze hoopt desondanks op begrip voor haar beslissing.

Miedema kondigde medio mei aan te vertrekken bij Arsenal. Na 172 wedstrijden en 125 doelpunten kwam er een einde aan haar periode in Noord-Londen. Miedema was in het bezit van een aflopend contract. Volgens de BBC was het de beslissing van Arsenal om géén nieuwe overeenkomst aan te gaan. Miedema stond voor een nieuwe uitdaging en die heeft ze gevonden in Manchester, waar ze voor de club in het blauw gaat spelen. “Manchester City is een club die dezelfde filosofie deelt over hoe je moet voetballen. Bovendien heb ik altijd al onderdeel willen uitmaken van een team dat kan én zal strijden om de prijzen en ik ben ervan overtuigd dat we samen grote dingen kunnen bereiken”, zo klinkt het in een reactie op social media.

Hoewel het besluit om een punt te zetten achter de samenwerking naar verluidt dus vanuit Arsenal kwam, doet het de Arsenal-fans zeer om Miedema aan de slag te zien gaan bij Manchester City. De twee clubs zijn niet alleen bij de mannen concurrenten van elkaar. Miedema is zich ervan bewust dat haar overstap gevoelig ligt, maar hoopt en verwacht dat de achterban van The Gunners begrip zal hebben voor haar keuze. “Ik ben zeven jaar lang loyaal geweest aan Arsenal. Ik heb eerder de kans gehad om te vertrekken, maar ik ben de club lang trouw geweest”, zo wordt ze geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ik snap best dat het misschien wat stof doet opwaaien in Engeland. Iedereen mag ook zijn of haar mening hebben, maar ik heb heel mijn carrière keuzes gemaakt op gevoel. Dat doe ik nu weer.”

Miedema hoopt bij Manchester City verlost te zijn van haar fysieke klachten. De afgelopen twee jaren werd de topschutter van het Nederlands elftal geteisterd door veel blessureleed. Ze kijkt dan ook terug op een ‘pittige’ periode. “Ik voel nu aan alles dat ik langzaam weer de oude word. Dat ik nu een nieuwe start maak, helpt daarbij. Soms is het goed voor je brein en lijf om in een volledig nieuwe plek weer iets op te bouwen.” Door haar blessureleed kon Miedema de Oranje Leeuwinnen in februari van dit jaar ook niet helpen aan een ticket voor de Olympische Spelen. De ploeg van trainer Andries Jonker had in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen moeten winnen van Duitsland om deelname veilig te stellen, maar ging met 0-2 onderuit.

