'Feyenoord laat oog vallen op nóg een mogelijke vervanger van Bijlow: bod is in de maak'

Nick Olij bevestigde zondagmiddag na afloop van het duel tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord dat zijn management contact heeft gehad met de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland, maar hij is niet de enige doelman die in De Kuip op het lijstje staat om eventueel te vervangen. Volgens 1908.nl heeft de Stadionclub het oog eveneens laten vallen op . De negentienjarige Bulgaar staat momenteel onder contract bij Levski Sofia.

Het vertrek van Bijlow is nog niet definitief, maar de Rotterdammer nam zondag na afloop van het duel op Het Kasteel alvast afscheid van de meegereisde Feyenoord-supporters. Hij zou niet lang na het laatste fluitsignaal op het vliegtuig stappen richting Southampton om zijn overgang naar de Premier League af te ronden. In de zoektocht naar een vervanger wordt de naam van Olij nadrukkelijk genoemd, maar Feyenoord heeft naar verluidt meer namen op het lijstje staan. Andreev is daar één van.

Volgens 1908.nl is een eerste aanbieding voor de jonge doelman uit Bulgarije zelfs al in de maak. Andreev is sinds 2018 actief bij Levski Sofia. Na een aantal jaar in de jeugdopleiding te hebben gespeeld, sloot hij drie jaar geleden al aan bij de hoofdmacht. Hij droeg tot op heden 89 keer het shirt van zijn huidige werkgever en hield in liefst 53 wedstrijden zijn doel schoon. “De doelman staat in Europa bekend om zijn allround kwaliteiten als keeper”, zo klinkt het. Het Feyenoord-medium meldt dat de club hem ‘uiteindelijk voor de langere termijn wil vastleggen als vervanger van Bijlow’.

Andreev heeft bij Levski Sofia een contract tot de zomer van 2026. Hij zette ruim een maand geleden voor het laatst zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis. Andreev behoorde in juni 2023 voor het eerst en voorlopig voor het laatst tot de selectie van de Bulgaarse nationale ploeg. De goalie kwam in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen en Servië niet in actie.

