Hélène Hendriks houdt het niet meer na bizarre uitspraken van Driessen

Hélène Hendriks heeft woensdagavond met veel verbazing geluisterd naar de mening van Valentijn Driessen over de Olympische Spelen. Nederland beleefde een moeizame start in Parijs, maar heeft inmiddels flink wat medailles binnengehaald. Driessen is echter niet onder de indruk en heeft het zelfs over ‘B-sporten’.

Driessen verbleef de afgelopen periode met zijn familie in de Verenigde Staten, maar heeft zijn best gedaan om zoveel mogelijk van de Olympische Spelen te volgen. Dat was volgens de verslaggever van De Telegraaf niet makkelijk, omdat de Amerikanen - logischerwijs - vooral gefocust zijn op hoe hun landgenoten presteren in Parijs. Het succes van Femke Bol heeft Driessen uiteraard meegekregen. “Dat is natuurlijk geweldig, maar er komen natuurlijk ook heel veel B-sporten voorbij. Het is vaak een feest van de B-sporten”, zegt Driessen woensdagavond in De Oranjezomer.

Jack van Gelder luistert met verbazing naar Driessen en wijst zijn tafelgenoot vervolgens op het feit dat voetbal tijdens de Olympische Spelen al helemaal niet veel voorstelt. Driessen kan zich daarin vinden en noemt voetbal op dat niveau inderdaad een ‘B-sport’. “Er wordt natuurlijk verschrikkelijk hoog van de toren geblazen en dan heeft iemand en bronzen medaille, gisteren (dinsdag, red.) Michael van der Vleuten. Die gaat helemaal huilen en door het lint. Dan denk ik: ja, dat gaat me wel iets te ver”, aldus Driessen. Van der Vleuten is een springruiter en sprong dinsdag naar een derde plaats. Hendriks begrijpt weinig van Driessen. “Waarom? Die man is al twaalf jaar bezig met een paard zo te dresseren…”

Driessen is echter van mening dat TeamNL meer van zijn atleten moet eisen. “Het is altijd topsport, we gaan voor de eerste plaats en dan word je derde… Het is geweldig, maar van mij hoeft dat niet zo.” Hendriks kan zich daarentegen maar wat goed voorstellen dat Van der Vleuten zo reageert na diens prestatie. “Je weet toch niet het verhaal daarachter. Het kan toch dat je zo geëmotioneerd raakt na alles wat je hebt meegemaakt.” Driessen blijft echter bij zijn mening. “Vier jaar geleden heeft hij ook al brons gehaald. Hij haalt nu weer brons, dus je komt eigenlijk geen stap verder”, zegt Driessen, waarmee hij Hendriks en de voltallige studio laat lachen. “Het Nederlands elftal haalt de halve finale, maar daar ben ik ook niet van onder de indruk want het kan ook veel beter”, aldus Driessen.

