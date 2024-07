Hélène Hendriks en Jack van Gelder krijgen ongenadig harde veeg uit de pan van dezelfde BN'er

Hélène Hendriks en Jack van Gelder hebben zich niet populair gemaakt bij zanger Gordon. De sportpresentatrice, deze zomer te zien als presentatrice van De Oranjezomer, krijgt op Instagram een veeg uit de pan van Gordon.

Bij De Oranjezomer werd vrijdag gelachen om een filmpje dat Gordon had opgenomen ter promotie van de realityshow waarin hij vanaf 6 september te zien is (Dit ben ik, Gordon). In dat filmpje schoot de zanger vol, toen hij sprak over ‘alle ups en downs’ die hij heeft doorstaan. Rutger Castricum, Hélène Hendriks en Jack van Gelder vonden het filmpje lachwekkend en krijgen nu een veeg uit de pan van Gordon zelf.

"Ach gut, ze vallen weer over elkaar heen als het erop aankomt om mij te kwetsen of beledigen. ‘Dat kan toch niet’, zegt Rutger die van de week met z’n bek vol tanden stond vanwege de smakeloze grensoverschrijdende filmpjes op PowNed", schrijft de zanger op Instagram. "Meerdere malen mij ook gesmeekt of ik in z’n programma wil omdat hij zo’n fan is en nu dus dit. Je mag kennelijk je emoties niet laten zien.”

“Ik begrijp dat Rutger en Jack niet meer dan gewend zijn om maandelijks hun hand op te houden bij de NPO en nog nooit iets van een uitdaging zijn aangegaan in hun leven vandaar ook de bekrompen reactie van beide heren”, aldus Gordon. “Ook Hélène (heb dat schaap nog nooit ontmoet) zei cynisch dat ze er echt zin in had en praatte lekker populistisch mee want Gordon bashen scoort immers. Een dom blondje dus optima forma. Ik denk dat ze beter MAX Geheugentrainer kan gaan kijken met haar 65-jarige man in plaats van mijn programma straks.”

Video: De Oranjezomer-tafel lacht om filmpje van Gordon: ‘Dat kan toch niet?’

