Zoontje van Wesley Sneijder (8) ontvangt haatreacties onder Instagram-post

Xess Xava, de achtjarige zoon van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, krijgt onder een Instagram-post van laatstgenoemde te maken met opvallende reacties. Cabau, ex-partner van Sneijder, deelde zaterdag een kiekje met Xess Xava. Het kindje krijgt in de reacties te maken met onvriendelijke opmerkingen.

Yolanthe plaatste een vakantiefoto met haar zoontje. “Mijn beste vriendje wordt zo groot!! Niet te doen hoor. Ik geniet dubbel en dwars van al onze heerlijke avonturen samen. En stiekem hoop ik dat hij over tien jaar nog steeds lekker met mama op pad gaat”, schrijft de ex van Sneijder onder het bericht.

Opvallend is dat enkele reageerders vallen over het uiterlijk van Xess Xava. De achtjarige zoon heeft namelijk lange haren, iets dat volgens verschillende personen vrouwelijk is. “Beste vriendje of vriendinnetje”, klinkt het in de commentsectie. Yolanthe reageert op de haatreactie: “Vriendje, anders had ik wel vriendinnetje gezegd.”

Yolanthe onthulde in eerdere interviews dat het lange haar van Xess Xava al vaker heeft geleid tot pesterijen. Ze woont mede daardoor ook niet meer in Nederland, maar in Los Angeles.

