Ajax en FC Utrecht weten wanneer ze elkaar treffen in Amsterdam

Er is een nieuwe speeldatum gevonden voor de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA had normaal gesproken op zondag 15 september jongstleden gespeeld moeten worden, maar vanwege de aangekondigde politiestaking werd er een streep doorheen gezet. Ajax en FC Utrecht treffen elkaar nu op woensdag 4 december om 20.00 uur.

Het seizoen van Ajax verloop vooralsnog zowel binnen als buiten de lijnen met horten en stoten. De formatie van coach Francesco Farioli kwam in de Eredivisie tot dusver pas vier keer in actie, waar de meeste clubs al zes wedstrijden achter de rug hebben. Nadat De Klassieker tegen Feyenoord op 1 september al geen doorgang kon vinden vanwege de aangekondigde politiestaking, werd de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op 15 september om dezelfde reden uitgesteld. De lokale driehoek (politie, Openbaar Ministerie en locoburgemeester Marjolein Moorman) besloot om een streep te zetten door het duel met de Domstedelingen.

LEES OOK: Dramatische prestaties raken Ajax hard: miljoenenverlies in Amsterdam

Artikel gaat verder onder video

Voor die wedstrijd is nu dus een nieuwe datum gevonden. Ajax en FC Utrecht treffen elkaar pas over ruim twee maanden. Door de interlandperiodes, speelrondes in de KNVB Beker én de Europese verrichtingen van Ajax zullen de partijen er hun handen vol aan hebben gehad. Woensdag 4 december is er uiteindelijk als nieuwe speeldatum uitgekomen. De aftrap is om 20.00 uur. Het betekent voor Ajax opnieuw een week met drie wedstrijden. De Amsterdammers gaan op 1 december op bezoek bij NEC. Drie dagen later is FC Utrecht dus te gast in de Johan Cruijff ArenA en vier dagen later staat in Alkmaar de topper tegen AZ op het programma.

FC Utrecht speelt in de aanloop naar de ontmoeting met Ajax tegen PSV (1 december, thuis) en reizen vier dagen na de wedstrijd in Amsterdam af naar Almere. De Domstedelingen kunnen overigens met een uitstekend gevoel terugkijken op de competitiestart. De eerste vijf wedstrijden leverden dertien punten op, waarmee Ron Jans en zijn manschappen nog ongeslagen zijn. De achterstand op nummer één PSV en nummer twee AZ is met een wedstrijd minder gespeeld respectievelijk vijf en drie punten.

🆕 De wedstrijd Ajax 🆚 FC Utrecht is opnieuw ingepland op woensdag 4 december (20.00 uur) 📝



De wedstrijd kon zondag 15 september geen doorgang vinden als gevolg van de politiestakingen.https://t.co/xk2Kj2vxGj pic.twitter.com/enxIJu2qk9 — Eredivisie (@eredivisie) September 26, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.