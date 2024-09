Vertrokken Feyenoorder niet blij met Priske: 'Ik heb geen eerlijke kans gehad'

is van mening dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen van Brian Priske. De 21-jarige middenvelder voerde in de aanloop naar dit seizoen gesprekken met de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. Hartjes werd verteld dat de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland hem in ieder geval niet kwijt wilde en hem óf een kans zou geven in de hoofdmacht óf zou verhuren en zijn contract verlengen. Een ‘eerlijke’ kans kwam er naar eigen zeggen niet. Hartjes koos eieren voor zijn geld en vertrok naar Excelsior.

Hartjes maakte in de zomer van 2011 de stap van de jeugdopleiding van de amateurs van Spijkenisse naar Sparta en belandde vier jaar later in de jeugdopleiding van Feyenoord. In Rotterdam-Zuid doorliep hij verschillende jeugdelftallen, alvorens in de zomer van 2021 aan te sluiten bij de hoofdmacht. Hij kreeg van de toenmalige trainer Arne Slot speeltijd in de voorronde van de UEFA Conference League en maakte later ook nog minuten in het hoofdtoernooi. Maar tot een definitieve doorbraak in Feyenoord 1 kwam het niet.

Lentjes loopt zware blessure op bij Excelsior

Hartjes liet zich twee seizoenen geleden al verhuren aan Roda JC en trok vorig seizoen tijdelijk het shirt van Excelsior aan. Zijn periode bij Excelsior liep echter uit op een grote teleurstelling. Hartjes speelt in de eerste competitiewedstrijd tegen NEC nog wel de volle negentig minuten, maar in de aanloop naar het thuisduel met Ajax gaat het mis op het trainingsveld. “Ik zette mijn voet voor die van iemand anders in een heel licht duel. Ik stapte door, hoorde krak, voelde geen pijn, maar wist wel: dit is niet goed”, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Wat blijkt: zijn voorste kruisband is afgescheurd.

Geen kans in Feyenoord 1

De middenvelder komt daardoor het hele seizoen niet meer in actie. Hij hoopt bij terugkomst in Rotterdam-Zuid desondanks op een kans in Feyenoord 1. “Ik wilde zelf voor mijn kans gaan bij Feyenoord. Ik heb ook met de nieuwe trainer gesproken. Ze vertelden me dat ze mij niet kwijt wilden en dat ik óf een kans zou krijgen bij Feyenoord óf zou worden verhuurd en mijn contract verlengen”, zo vertelt hij. Die ‘eerlijke’ kans kwam er echter niet. Hartjes kiest eieren voor zijn geld en keert terug bij Excelsior, ditmaal op definitieve basis. “Uiteindelijk heb ik geen eerlijke kans gehad en geen minuut gespeeld”, zo blikt hij terug op zijn voorbereiding bij Feyenoord.

Voor Excelsior speelde Hartjes dit seizoen tot op heden zeven wedstrijden, telkens als basisspeler. Hij maakte vrijdagavond op bezoek bij FC Dordrecht zijn eerste treffer voor de club uit Kralingen. Excelsior slaagde er echter niet in een 0-2 voorsprong over de streep te trekken. FC Dordrecht knokte zich knap terug en hield uiteindelijk nog een punt over aan het duel in de Keuken Kampioen Divisie (2-2).

