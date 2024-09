Go Ahead Eagles maakt mede door schitterende treffer Edvardsen einde aan ongeslagen status Sparta

Go Ahead Eagles heeft de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 1-2 gewonnen. In Rotterdam kwam de ploeg op voorsprong door een doelpunt van Jakob Breum. Deze score werd in de tweede helft verdubbeld door . De Spartanen deden richting het einde van de wedstrijd nog wat terug met goal van invaller Shunsuke Mito.

Een wedstrijd tussen de nummer acht en negen van vorig seizoen in de Eredivisie. Sparta is dit seizoen goed begonnen met drie gelijke spelen, waaronder tegen Feyenoord en FC Twente, en één overwinning. Go Ahead startte het seizoen niet goed met drie nederlagen en maar één overwinning. Het verschil op de ranglijst is dus nog maar drie punten en bij een overwinning kunnen de gasten uit Deventer op gelijke hoogte komen met de Rotterdammers.

In de eerste helft ontbrak het aan beleving en scherpte bij Sparta. Go Ahead had dat wel en kwam dus in de 21e minuut op een terechte 0-1 voorsprong door een doelpunt van Breum. De Deen kreeg de bal van Aske Adelgaard, trok naar binnen en schoot de bal in de linkeronderhoek. Bijna werd het ook nog 0-2 en had Victor Edvardsen een wereldgoal op zijn naam. De spits zag Nick Olij voor zijn doel staan en schoot vanaf de middenlijn op de lat. Daar kwam de goalie van de Rotterdammers heel goed weg.

Na de rust werd het niet veel beter voor Sparta. Jeroen Rijsdijk had nog wel drie spelers gewisseld, maar na acht minuten in de tweede helft werd de score verdubbeld door Go Ahead. Edvardsen stiftte de bal prachtig vanaf buiten 'de zestien' over Olij heen, die kansloos was. In de 67e minuut hadden de Rotterdammers eindelijk een echt grote kans. Camiel Neghli schoot een vrije trap hard op Luca Plogmann en in de rebound kopte Charles-Andreas Brym op doel, maar ook ditmaal zit de doelman van de gasten uit Deventer in de weg. Tien minuten later waren er weer twee grote kansen voor Sparta, maar het geluk zat niet aan hun zijde vandaag.

Toch lukte het Sparta om nog een doelpunt te maken deze wedstrijd. Invaller Mito schoot vanaf buiten 'de zestien' in de linkeronderhoek en uiteindelijk werd Plogmann dan toch geklopt deze wedstrijd. Met nog tien minuten te gaan konden de Rotterdammers volle bak gaan om nog een gelijkmaker uit het vuur te slepen.

Veel grote kansen volgden er niet meer en dus bleef het bij een 1-2 overwinning voor Go Ahead. Door deze overwinning komen de Eagles op gelijke hoogte met Sparta in de competitie. Beide ploegen staan op zes punten na deze wedstrijd.