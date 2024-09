PEC Zwolle speelt chagrijn van zich af en boekt eerste driepunter van nieuwe seizoen

PEC Zwolle is van de nul af. De ploeg van Johnny Jansen, die na drie wedstrijden nog puntloos was, boekte zondagmiddag een 3-0 zege op Heracles Almelo. De bezoekers blijven daardoor nog wél zonder overwinning in het nieuwe Eredivisieseizoen en dalen af naar plek zestien.

PEC Zwolle kent in meerdere opzichten een slechte competitiestart. In de eerste drie duels werd geen enkel punt gepakt en intern lijkt het te rommelen. Clubicoon Bram van Polen vertrok enkele weken geleden na een conflict met de clubleiding, en deze week lieten enkele oud-spelers weten zich zorgen te maken over het feit dat er bij de Blauwvingers ‘geen enkele visie’ is. Om de negatieve geluiden niet verder op te laten lopen, was een overwinning in een Overijssels onderonsje tegen Heracles zeer welkom. De Heraclieden boekten ook nog geen overwinning, maar speelden al wel tweemaal gelijk. In het laatste gelijkspel tegen Willem II (1-1) maakte aanwinst Suf Podgoreanu een goede indruk, waardoor hij vandaag in de basis mocht starten.

Het was echter niet hij, maar de linksbuiten van PEC die in de openingsfase de lakens uitdeelde. Tenminste, op papier was dat de positie van Krastev, maar in de praktijk was de Bulgaarse international overal in de voorhoede te vinden. Met zijn loopacties creëerde hij de nodige ruimte voor zijn linksback, terwijl hij aan de bal het spel snel kon verplaatsen. Een alleraardigste beginfase met het nodige balbezit voor de Zwollenaren leidde echter tot weinig dreiging, omdat Heracles de zaakjes rond het eigen strafschopgebied redelijk op orde had. Een geblokt schot van Krastev was het gevaarlijkste moment van de eerste minuten.

De eerste fout werd de bezoekers echter gelijk fataal. Mimeirheil Benita maakte uit positie een inschattingsfout, waardoor Krastev er met de bal vandoor kon snellen. Zijn schot kwam via de voeten van een Heracles-verdediger voor de voeten van Vente, die eenvoudig zijn eerste Zwolse treffer binnenschoot. Scheidend teammanager Isak Teunis, die na meer dan dertig jaar trouwe dienst juist in die minuut een eerbetoon kreeg, deelde enthousiast mee in de feestvreugde. Ook na de openingstreffer bleef de thuisploeg dominant: zo had de ploeg van Johnny Jansen na een halfuur spelen meer dan 70% balbezit. Kansen waren echter schaars en aanwezige pogingen werden eenvoudig geblokt.

Pas toen Heracles mondjesmaat aan aanvallen begon te denken, werden de kansen voor de Zwollenaren groter. Uit een counter kopte Davy van den Berg rakelings over, terwijl Dylan Vente op weg naar het doel handig werd neergehaald. Heracles kwam tot één kans, maar na een goede actie pareerde Jasper Schendelaar de inzet van Juho Talvitie. Er lagen meer mogelijkheden, ware het niet dat acties te lang werden doorgevoerd en communicatie soms slordig was. In de tweede helft deden de Almeloërs meer en meer mee en bereikten ze enkele malen het strafschopgebied, maar daar bleven de eerdere problemen zich voordoen. De grootste kans kwam dan ook uit een vrije trap, maar de zwabberbal van Shiloh ‘t Zand vond het doel niet.

PEC kwam ondertussen ook nauwelijks meer bij het doel van de tegenstander. In de eerste seconden van het tweede bedrijf dacht Krastev de wedstrijd even in het slot te gooien, maar wegens een overtreding werd zijn kopbal afgekeurd. De sterk debuterende Sherel Floranus was ook eenmaal dichtbij, maar zijn handige loopactie werd net op tijd gestuit. Het spel werd lamlendig, terwijl ook de supporters door de aangename middagzon langzaam ingedutten. Een kwartier voor tijd brachten beide ploegen daar echter verandering in.

Het eerste spektakel kwam van Mario Engels, die na een uitstekende pass van ‘t Zand echter te veel naar de buitenkant werd gedrongen door Schendelaar. De volgende zet was van invaller Thomas Buitink, maar met twee geweldige reddingen hield Fabian de Keijzer zijn ploeg op de been. De 24-jarige doelman had echter geen antwoord op de inzet van Mbayo. Heracles probeerde nog wel wat terug te doen, maar uiteindelijk had PEC met een handig doelpunt van Krastev het laatste woord. Zo zijn de Zwollenaren van de hatelijke nul af en passeert het provinciegenoot Heracles.