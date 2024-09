Rafael van der Vaart maakt Ajax fors verwijt na vertrek van Steven Bergwijn

staat op het punt om Ajax op de slotdag van de zomerse transferperiode te verlaten voor Al-Ittihad. Dat het avontuur van de vleugelaanvoerder in Amsterdam is uitgemond in een mislukking, kan Ajax zichzelf verwijten volgens Rafael van der Vaart.

Bergwijn maakte twee jaar geleden voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. Hij wist zelden aan de hoge verwachtingen te voldoen, won geen prijzen met Ajax en kwam in alle competities tot slechts 24 doelpunten en 9 assists in 57 duels voor de Amsterdamse club. Bergwijn vertrekt op 26-jarige leeftijd door de achterdeur bij Ajax

“Ik vind het geen goed nieuws”, reageert Van der Vaart maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport op het naderende vertrek van Bergwijn bij Ajax. De oud-voetballer en analist vervolgt: “Ik ben enorm fan van hem. Ik vind het onbegrijpelijk dat hij niet gewoon speelt. Als hij gewoon het vertrouwen krijgt…”

Maurice Steijn maakte Bergwijn vorig seizoen aanvoerder van Ajax. Dat was een grote fout, vindt Van der Vaart. “Ze hadden hem nooit aanvoerder moeten maken, want hij is geen aanvoerder. Die last droeg hij wel vorig seizoen”, vervolgt de analist over de linksbuiten. “Hij gaat daar nu voetballen voor het geld. Ja, fantastisch. Maar niet voor zijn carrière. Ik vind het jammer. Ik denk dat hij er veel meer uit had kunnen halen bij Ajax.”

“En ik vind ook dat Ajax daar veel meer moeite voor had moeten doen”, komt Van der Vaart met een fors verwijt aan het adres van de club. Tafelgenoot Youri Mulder denkt dat Ajax spekkoper is met de transfersom van circa 25 miljoen euro die het naar verluidt ontvangt van Al-Ittihad voor Bergwijn: “Is het voor Ajax niet toch een beetje goed nieuws? Ik bedoel: hij heeft niet echt goed gepresteerd bij Ajax. En ze ontvangen een vergelijkbare transfersom ongeveer als wat ze voor hem betaald hebben. Voor de club is het misschien wel goed nieuws”, stelt Mulder.

“Dat wel, maar als voetballiefhebber denk je dat hij er veel meer uit had kunnen halen bij Ajax. Dat ligt aan hem, maar ook aan de club”, reageert Van der Vaart met opnieuw een verwijt aan het adres van Ajax. “Dat gevoel heb ik wel. Ik vind het gewoon jammer dat het er toch niet uitkomt bij zo’n speler. We vinden toch allemaal dat hij iedereen omver had moeten blazen in de Eredivisie?”

