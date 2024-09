Slecht nieuws voor Ajax: basisklant valt geblesseerd uit tijdens interland

Ajax heeft dinsdagavond slecht nieuws te verwerken gekregen. Sivert Mannsverk viel namelijk geblesseerd uit in het EK-kwalificatieduel van Jong Noorwegen met Jong Italië (0-3).

Mannsverk was dinsdag basisspeler voor Jong Noorwegen tegen de leeftijdsgenoten van Italië. De 22-jarige middenvelder bleef in de rust echter achter in de kleedkamer, nadat hij aan het einde van de eerste helft strompelend van het veld ging. Over de aard en ernst van de blessure is op dit moment nog niets bekend.

Hoofdtrainer Francesco Farioli rouleert dit seizoen vooralsnog veel bij Ajax. De Italiaanse oefenmeester maakte in de Eredivisie tot dusver wel steeds gebruik van Mannsverk: de Noorse controleur was in twee competitieduels tweemaal basisspeler en maakte beide keren de negentig minuten vol.