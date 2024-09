Scheidsrechter met hoge nood zorgt voor hilarisch tafereel in Dinxperlo

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week hebben we speciale aandacht voor een scheidsrechter met hoge nood én een volley in De Kelderklasse van Champions League-niveau.

Scheidsrechter doet behoefte tegen reclamebord

Een scheidsrechter met hoge nood in het Achterhoekse Dinxperlo. Het leverde een opmerkelijk tafereel op bij het duel van de zaterdagploeg van FC Dinxperlo 2. In de 86ste minuut zag de arbiter van dienst geen andere uitweg meer. Toen het spel stil lag, bleek een boom te ver weg en zag de arbiter geen andere weg meer dan zijn behoefte te doen tegen de reclameborden.

Werelddoelpunt in Hoge Noorden

In het Hoge Noorden werden de toeschouwers bij Rood Zwart Baflo 1 - Warffum 1 getrakteerd op een doelpunt van Champions League-niveau. Een doorsnee bekerpotje ging de boeken in als de dag van Reinout Geuze. De aanvaller van de thuisploeg zag zijn kans schoon, toen de doelman van Warffum op nonchalante wijze de bal wegwerkte. Het bleek uiteindelijk de assist voor een werelddoelpunt van formaat. Van ongeveer 40 meter afstand nam de rechtspoot de bal in één keer op de pantoffel. Met een prachtige boog vloog de bal tegen de touwen.

Scorebord kan tussenstand niet aan

Voor dit verhaal blijven we in Groningen. In Schildwolde om precies te zijn. Bij de plaatselijke vv SGV, dat staat voor Sportiviteit, Gezelligheid en Voetbal, was het scorebord niet bestand tegen de scoringsdrift van het ’t eerste. Ze namen het in de beker op tegen vv SETA uit Musselkanaal. De gasten hadden de slaap nog niet helemaal uit. Bij rust stond het al 10-0 in het voordeel van SGV. En die tussenstand werd ook het scorebord te machtig. Maar om in de tweede helft door te kunnen tellen, werden er vellen papier op het bord geplakt. Uiteindelijke stopte de teller bij liefst 20-0.

Gourmetten in Hazerswoude-Dorp

De meest gangbare manier om invulling te geven aan een vrije avond als de training niet doorgaat, is om direct de kantine in te duiken. Maar dat hadden de mannen van Hazerswoudse Boys 4 al zó vaak gedaan, dat ze besloten het dit keer anders aan te pakken. De trainingsloze avond werd omgezet in een culinaire avond op hoog niveau. In kleedkamer 1 werd een grote grillplaat uitgesteld, waarna de jongens van ’t vierde zich tegoed hebben gedaan alles wat je maar op de gourmet kunt smijten.

