Opmerkelijk: Brian Brobbey wordt bij ESPN plots vergeleken met Giancarlo Stanton

Charles Urbanus heeft vrijdag een opmerkelijke vergelijking getrokken tussen Ajax-spits en honkballer Giancarlo Stanton. Dat deed de honkbalcommentator van ESPN in aanloop naar de MLB World Series, de finale van de Major League Baseball.

Urbanus, zelf voormalig profhonkballer, is bij ESPN de kenner op het gebied van honkbal. De commentator blikt vrijdagavond bij de betaalzender vooruit op de MLB World Series tussen de New York Yankees en de Los Angeles Dodgers, die in de nacht van vrijdag op zaterdag begint. Urbanus pikt Stanton, een van de sterspelers van de New York Yankees, uit als een van de blikvangers van het evenement.

Artikel gaat verder onder video

“Stanton is gewoon een ongelooflijk grote, sterk kerel”, begint Urbanus zijn analyse. “En je weet wat er soms met sterke mensen aan de gang is: die scheuren weleens wat af. Ze zijn zó explosief namelijk. Maar gelukkig voor de New York Yankees en Stanton is hij gezond en was hij de meest waardevolle speler in de Championship-series.”

“Misschien een soort Brobbey?”, wordt Urbanus vervolgens gevraagd door een verslaggeefster van ESPN. “Nou, je kunt die twee wel vergelijken”, reageert de analist. “Brobbey is ook ontzettend sterk en explosief. Hij moet ook heel snel starten en is ook regelmatig geblesseerd. Je ziet dezelfde type blessures bij wel Stanton.”