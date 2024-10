Bijtincident in Engeland levert forse schorsing op

Preston North End-aanvaller moet voorlopig even brommen. De Montenegrijnse spits heeft van de Engelse voetbalbond FA een schorsing van liefst acht wedstrijden gekregen. Tijdens een opstootje in de wedstrijd tegen Blackburn Rovers (0-0) beet hij zijn tegenstander in de nek.

De wedstrijd tussen Preston North End en Blackburn Rovers is een derby en deze liep nogal uit de klauwen. Na een duel langs de zijlijn ontstond er akkefietje tussen Osmajic en Owen Beck. Daarbij zette de Montenegrijn zijn tanden in Beck. Tot grote verbazing van velen kreeg niet Osmajic maar Beck de rode kaart van scheidsrechter Matthew Donohue. Beck schopte Duane Holmes nadat hij met een been zwaaide in een poging de bal weg te werken toen Preston de vrije trap snel wilde nemen.

Osmajic, die even daarvoor was neergehaald door Todd Cantwell, stond en pakte Beck van achteren vast waarna hij met zijn gezicht contact maakte met de achterkant van de nek van de verdediger. Het was onduidelijk of Osmajic beet, maar Beck was gelijk duidelijk richting assistent-scheidsrechter Matthew Jones. “Hij beet me”, zou Beck hebben geroepen terwijl hij zijn nek liet zien.

Daags na de wedstrijd werd Osmajic alsnog aangeklaagd door de Engelse voetbalbond voor gewelddadig gedrag. Dit heeft dan ook tot een schorsing geleid van acht wedstrijden, waardoor de Montenegrijn tot eind november niet inzetbaar is. In afwachting van de schorsing mocht Osmajic de afgelopen twee wedstrijden nog wel mee doen bij Preston. Woensdag speelde hij dus mee in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Watford. Daarin was hij belangrijk met twee doelpunten.

Osmajic ontvangt ook boete

Naast de schorsing van acht wedstrijden heeft Osmajic ook een boete ontvangen van omgerekend zo’n achttienduizend euro. Ook Preston zelf heeft de speler gestraft, maar doet er verder geen uitspraken over. Door de schorsing mist de spits onder meer de derby tegen Burnley en de League Cup-wedstrijd tegen Arsenal. De laatste keer dat een speler in Engeland is bestraft voor een bijtincident was Luis Suárez in 2013. De voormalig Ajacied ontving destijds een schorsing van tien wedstrijden voor het bijten van Chelsea-verdediger Branislav Ivanovic.

𝟖 𝐰𝐞𝐝𝐬𝐭𝐫𝐢𝐣𝐝𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐜𝐡𝐨𝐫𝐬𝐭🚨

Milutin Osmajic is door de FA voor 8 wedstrijden geschorst wegens het bijten van Owen Beck. De international van Montenegro die de beschuldiging van gewelddadig gedrag toegaf, kreeg ook een boete van 15k pondpic.twitter.com/cWxypDxbyS — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 4, 2024

