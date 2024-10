Mogelijke opvolger neemt het op voor Ten Hag: ‘Niemand is perfect’

Graham Potter heeft het maandagavond opgenomen voor Erik ten Hag. De Nederlander staat onder flinke druk bij Manchester United wegens tegenvallende resultaten en de oud-trainer van onder meer Chelsea en Brighton & Hove Albion wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Potter heeft in het verleden al bevestigd dat hij gesprekken heeft gevoerd met Manchester United. Ook maandagavond wordt hij hier bij Sky Sports weer naar gevraagd. “Als ik eerlijk ben, sta ik overal open voor”, stelt de clubloze trainer die afgelopen zomer nog werd gelinkt aan Ajax én Feyenoord. Potter begon zijn trainerscarrière op het vierde niveau van Zweden en werkte zich in twaalf jaar op tot Chelsea, waarmee hij tot de kwartfinales van de Champions League kwam. “De komende twaalf jaar wil ik weer in die positie terechtkomen. Teams maken, spelers verbeteren en presteren.”

Of Ten Hag de komende week, die voor hem cruciaal is, ook zal overleven, durft Potter geen uitspraken over te doen. “Het is niet onmogelijk, maar het is wel een moeilijke baan. Dat is de realiteit van het leven bij een topclub in de Premier League. Als je trainer bent bij Manchester United, moet je bij de bovenste zes staan. Doe je dat niet, zul je altijd kritiek krijgen.” Volgens de trainer moet Ten Hag ervoor zorgen dat hij perspectief blijft zien en rationeel blijft om zo logische besluiten te nemen.

Potter is ervaringsdeskundige

De situatie waar Ten Hag zich in bevindt, is voor Potter niet nieuw. De oefenmeester kende bij Chelsea namelijk een lastige tijd door, waarna hij werd ontslagen. “Na een wedstrijd is iedereen emotioneel”, legt hij uit. “Fans hebben pijn, willen antwoorden en willen iemand de schuld geven. Vaak wijzen ze dan naar de trainer.” Waar dat soms niet terecht is, komt het ook voor dat trainers wel fouten maken. “Niemand is perfect. Het hoort erbij. Daar teken je voor als je naar zo’n grote club gaat. Erik zal dat ook zeggen. Als je bij Manchester United niet wint en niet goed speelt, krijgt je kritiek. Hij weet wat hij moet verwachten.”

