Paul Scholes bestempelt De Ligt als matige aankoop: 'Totaal niet beter dan Maguire'

Paul Scholes is nog niet gecharmeerd van , die deze zomer van Bayern München naar Manchester United verkaste. De legende van de club denkt dat Erik ten Hag beter kan opstellen dan de Nederlander.

Voor zeker 45 miljoen euro transfereerde De Ligt deze zomer van Beieren naar Manchester, samen met ploeggenoot Noussair Mazraoui. Hij werd voor de basis gehaald, maar een echte versterking vindt Scholes hem niet. "Als je spelers haalt, ga je ervan uit dat ze het veel beter gaan doen dan de spelers die je al hebt rondlopen op de club." stelt Scholes bij SuperSport, na de 0-3 thuisnederlaag tegen concurrent Tottenham Hotspur.

Bij het eerste doelpunt van de Spurs, laat De Ligt Micky van de Ven wel heel gemakkelijk passeren, die daarna een assist kan geven op Brennan Johnson. In de tweede helft, al was dat in ondertal, liep de Nederlandse verdediger van United wel van de doelpuntenmaker Dejan Kulusevski bij de 0-2. Kort gezegd: De Ligt speelde geen gelukkige wedstrijd.

Scholes is sowieso nog niet te spreken over de nieuwe aanwinsten van United. "Ik heb geen spelers gezien die het verschil maken. De Ligt is gekomen voor Maguire, maar als we eerlijk zijn is er geen groot verschil te merken." Als Scholes de vraag krijgt of De Ligt de 45 miljoen euro waard is, wetende dat Maguire al bij de selectie zat, reageert hij: "Nee, totaal niet."

