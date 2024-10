Derksen laakt 'domme en naïeve' tactische keuze van Ten Hag

Johan Derksen en René van der Gijp zijn niet te spreken over hoe Erik ten Hag het doet bij Manchester United. De Nederlander is dramatisch aan het seizoen begonnen en zit dicht tegen een ontslag aan. Volgens Derksen komt dat door een ‘domme en naïeve’ tactische keuze van de trainer.

Van der Gijp geeft aan totaal geen lijn te zien in het spel van Manchester United onder Ten Hag. “Het is los zand waar je naar zit te kijken”, stelt de oud-voetballer in Vandaag Inside. “Iedereen doet maar wat.” Van der Gijp haalt aan dat in Engeland ook wordt gezegd dat Ten Hag beter Harry Maguire kan opstellen in plaats van Matthijs de Ligt. “Dan zit je in de foute waaier, als dat over je gezegd wordt.”

“Het is ook tactisch dom en naïef om alleen maar Nederlanders te halen”, haakt Derksen erop in. Ten Hag wist afgelopen zomer Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee en de in Nederland geboren Noussair Mazraoui naar Manchester te halen. “Daar word je op veroordeeld. Het is goed als je wint. Maar gaat het even wat minder? Dan ben je aan de beurt”, stelt De Snor, die vindt dat Ten Hag ook geen personality heeft.

Ten Hag is de weg kwijt

Volgens tafelgast Valentijn Driessen is Ten Hag het inmiddels ook een beetje kwijt bij Manchester United. “Hij heeft het niet meer in de hand en het is een controlfreak eersteklas”, legt de journalist uit. “Hij houdt nu twee tot drie besprekingen per dag. Daar worden die gasten natuurlijk knettergek van.” Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt met de tijd van de trainer bij Ajax, waar hij dit ook heeft gedaan. “Toen speelden ze thuis tegen VVV, dat wordt normaal 8-0. Toen had hij het 25 minuten over de corners van VVV. Dat heeft gewoon geen zin.”

Van Nistelrooij als opvolger

Ruud van Nistelrooij, nu assistent van Ten Hag, wordt genoemd als opvolger bij een eventueel ontslag. “Hij staat er denk wel voor open”, geeft Driessen aan. “De droomkandidaat is er niet, Van Nistelrooij komt uit de club, staat er goed op bij de spelers.” Derksen vraagt zich vervolgens af of het wel netjes is van Van Nistelrooij om hoofdtrainer te worden. “Het is misschien niet netjes”, beaamt Driessen. “Maar ik weet niet of hij echt door Ten Hag is gehaald, of ook door de leiding van Manchester United.”

