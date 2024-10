Landgenoot bezorgt Ten Hag erg pijnlijk moment dat je 'bijna niet meer ziet in het voetbal'

Mikos Gouka heeft zondagavond met grote bewondering zitten kijken naar het optreden van in de wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur. De verdediger van de club uit Noord-Londen en het Nederlands elftal verzorgde al heel vroeg in de wedstrijd een formidabele assist voor de openingstreffer. Volgens Gouka kan Ronald Koeman niet meer om de 23-jarige oud-speler van onder meer FC Volendam heen.

De ontmoeting tussen Manchester United en Tottenham Hotspur was nog geen drie minuten onderweg toen Van de Ven op eigen helft besloot een rush in te zetten. De pijlsnelle verdediger denderde een groot deel van het veld over. Zijn tegenstanders konden hem niet bijhouden en uiteindelijk moest ook Matthijs de Ligt toezien hoe zijn landgenoot de bal panklaar neerlegde voor Brennan Johnson, die geheel vrijgelaten de 0-1 binnen kon tikken. “Ongelooflijk, daar wilde ik het ook nog over hebben. Echt ongelooflijk. Je ziet het bijna niet in het voetbal”, zo klinkt Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad vol bewondering over Van de Ven.

De verslaggever noemt de actie van de verdediger van Tottenham Hotspur en het Nederlands elftal ‘onvoorstelbaar’. “Wát een snelheid en wát een power. En ook de eerlijkheid waarmee hij zegt dat hij hem (Johnson, red.) helemaal niet heeft gezien, maar dat hij weet dat als hij daar is en de bal hard tussen de keeper en de laatste lijn speelt er wel ergens een medespeler moet staan om ‘m binnen te tikken”, zo hoorde Gouka. Volgens de clubwatcher van Feyenoord is het duidelijk dat Koeman bij het Nederlands elftal niet meer om Van de Ven heen kan. De 23-jarige verdediger behoorde vorig jaar september voor het eerst tot de selectie van Oranje en maakte een maand later zijn eerste opwachting. De teller staat inmiddels op acht interlands, mede dankzij vier invalbeurten tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland.

Veel concurrentie voor Van de Ven bij Oranje

Van de Ven moest de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland van eerder deze maand nog aan zich voorbij laten gaan wegens een knieblessure, maar mag zich na komend weekeinde normaal gesproken melden voor de voorbereiding op de duels met Hongarije en opnieuw Duitsland. “Maar ja, Van Dijk staat natuurlijk op zijn positie”, zo noemt Gouka in de persoon van de aanvoerder niet de minste concurrent voor Van de Ven. Volgens Gouka ‘zinspeelt’ Koeman wel met het idee om Virgil van Dijk rechts in het centrum te posteren, waardoor er een plekje vrij zou komen voor Van de Ven. “Dit soort spelers moeten er eigenlijk wel in. Je kunt zó ver van je eigen doel af spelen met die snelheid achterin én je hebt natuurlijk ook weer het frisse bloed waar ze een beetje naar op zoek waren, dus daar zal Koeman toch iets voor moeten creëren.”

Aké niet van de partij

Blessureleed maakt het voor Koeman mogelijk een stuk eenvoudiger. Nathan Aké liep eerder deze maand in de thuiswedstrijd tegen Duitsland een blessure op en zal daardoor tijdens de volgende interlandperiode niet van de partij zijn. Jurriën Timber verving Aké tegen Duitsland en speelt bij Arsenal ook veel als linksback, maar met Van de Ven heeft Koeman dus nóg een uitstekend alternatief voor die positie. “Het zou ook nog aan de linkerkant kunnen omdat Aké er natuurlijk niet is, maar zijn kracht ligt volgens mij nog steeds wel in het centrum”, zo klinkt het. Dat werd tijdens de laatste twee interlands gevormd door Matthijs de Ligt en Van Dijk. De Ligt ging in beide wedstrijden echter enorm in de fout, waardoor het zeer de vraag is of Koeman op 11 oktober (Hongarije) en 14 oktober (Duitsland) wel een beroep wil doen op de verdediger van Manchester United.

🇳🇱🤯 Micky van de Ven with an incredible run and he makes no mistake putting it on a plate for Brennan Johnson! ⚡



pic.twitter.com/W1WkTUUQMU — CentreGoals. (@centregoals) September 29, 2024

