Micky van de Ven onthult favoriete Nederlandse club en het is niet Volendam

Tottenham Hotspur-verdediger heeft in een video bekendgemaakt dat Ajax de club is waar hij in zijn jeugd fan van was. De international van het Nederlands elftal doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam, maar is opgegroeid met de Amsterdammers als favoriete club.

In een video-item van Science in Sport krijgt Van de Ven een aantal korte vragen gesteld. Een van de vragen gaat over van welke club hij fan was in zijn jeugd. Van de Ven, die in Nederland alleen uitkwam voor FC Volendam, hoeft vervolgens niet lang na te denken over het geven van een antwoord: "Ajax Amsterdam", reageert de pijlsnelle verdediger van Tottenham Hotspur stellig.

Opvallend is dat Van de Ven, die zondag opnieuw furore maakte in het shirt van Tottenham Hotspur, in Nederland nooit is uitgekomen voor een club als Ajax, Feyenoord of PSV. De verdediger maakte geen stap in Nederland, maar direct de overstap naar het buitenland. In 2021 ruilde de 23-jarige verdediger FC Volendam in voor VfL Wolfsburg, waarna hij later naar Tottenham Hotspur vertrok.

Bekijk hieronder het desbetreffende fragment:

