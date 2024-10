Engelse media halen genadeloos uit naar De Ligt: ‘Hij liep rond als een kip zonder kop’

moet het in de Engelse media flink ontgelden. De Nederlandse verdediger van Manchester United ging tegen FC Porto (3-3) meermaals in de fout. Dat komt De Ligt dan ook op verwoestende kritiek in Engeland te staan.

“De beide centrumverdedigers voerden een pathetisch staaltje verdedigen op. Lisandro Martínez probeerde Pepê omver te duwen met het slapst denkbare schouderduwtje. De vleugelspits kon de bal breed leggen op de spits (Samuel Omorodion, red.), die De Ligt met lachwekkend gemak wegzette”, is The Times kritisch op zowel De Ligt als Martínez.

De Manchester Evening News is nog harder voor De Ligt en geeft de Nederlander een 3 voor zijn optreden. “Een paar dagen nadat Jamie Carragher gehakt maakte van zijn positionering, liep De Ligt als een kip zonder kop rond bij de eerste goals van Porto. De Ligt en Mazraoui kwamen samen over van Bayern. Wel: in Duitsland zullen ze nog altijd proosten op die deal”, sneert de krant.

Ook bij het Engelse 90min en United in Focus werd De Ligt beoordeeld met een 3. “Op beweging en duelkracht werd hij twee keer afgetroefd door Omorodion in het vijfmetergebied van de doelman. Toen Porto gelijkmaakte en op voorsprong kwam, zag de Nederlander er niet goed uit”, klinkt het bij eerstgenoemde. “De Ligt leek eigenlijk de hele wedstrijd in paniek”, stelt United in Focus.

De Ligt ‘ineffectief’

“De Ligt beleefde een nachtmerrie”, schrijft The Guardian. De krant is sowieso niet te spreken over de Nederlander. “Vlakbij zijn doelgebied maakte een ongelukkige De Ligt een verkeerde tackle en de bal schoot omhoog. Zijn poging om de bal weg te werken mislukte en de bal kwam bij João Mário aan de rechterkant. Samu kopte de bal binnen, De Ligt was de dichtstbijzijnde verdediger en opnieuw ineffectief.”

Defensieve cijfers Manchester United dramatisch

De defensieve arbeid van Manchester United wordt zijn algemeenheid sowieso gekraakt. En dat is niet zonder reden. De 3-3 tegen FC Porto betekende alweer de 24ste keer in ruim twee seizoenen onder trainer Erik ten Hag dat The Red Devils drie tegendoelpunten of meer moesten incasseren.

