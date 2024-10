Harry Maguire redt Erik ten Hag, nadat Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez falen

Erik ten Hag heeft een bewogen avond achter de rug met Manchester United in de Europa League. De Engelse grootmacht gaf op bezoek bij FC Porto een 0-2 voorsprong uit handen, maar stapte dankzij een zeer laat doelpunt van invaller toch nog met een punt van het veld: 3-3. speelde een dramatische wedstrijd en vertolkte bij twee tegendoelpunten van United een negatieve hoofdrol, terwijl aanvoerder Bruno Fernandes voor de tweede wedstrijd op rij met rood van het veld werd gestuurd.

Aanvankelijk was er in Portugal geen vuiltje aan de lucht voor United, want dankzij doelpunten van Rasmus Højlund en Marcus Rashford verschafte het elftal van Ten Hag zichzelf binnen twintig minuten een comfortabele 0-2 voorsprong. Joshua Zirkzee begon bij United op de reservebank en kwam halverwege de tweede helft pas binnen de lijnen als invaller.

United gaf de voorsprong echter nog voor rust uit handen. De 1-2 kwam na 27 minuten voetballen op naam van Pepê. De aanvaller van FC Porto reageerde bij een rebound attenter dan Lisandro Martínez, nadat Noussair Mazraoui zich in de lucht had laten kloppen door Samu Omorodion. Kort erna nam Omorodion zelf de 2-2 voor zijn rekening. Ditmaal vertolkte De Ligt een negatieve hoofdrol. De Oranje-international verdedigde eerst matig bij een hoge bal en liet zich vervolgens in het luchtduel kloppen door Omorodion.

Kort na de onderbreking werd de sportieve malaise van United verder vergroot. Pepê kwam aan de rechterkant van het veld in balbezit op de helft van Untied, waarna de buitenspeler van FC Porto werd opgepakt door Lisandro Martínez. De Ligt volgde Omorodion in de as van het veld, maar liet zich kinderlijk eenvoudig in de luren leggen door een loopactie van de spits, die van dichtbij scoorde na een lage voorzet van Pepê.

Ten Hag greep elf minuten voor tijd hard in en voerde een dubbele wissel door: De Ligt en Martínez werden gebroederlijk geslachtofferd ten faveure van Maguire en Jonny Evans. Fernandes werd vrijwel onmiddellijk daarna met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd, nadat hij bij een aanvallende actie met een hoog been in kwam. Het was voor de Portugese middenvelder zijn tweede rode kaart op rij, nadat hij afgelopen weekend tegen Tottenham Hotspur een directe rode kaart kreeg. Untied leek zo af te stevenen op een nederlaag, maar in de blessuretijd bezorgde Maguire de Engelsen uit een hoekschop toch nog een punt.