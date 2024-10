Derksen slikt 'ondeugend' verhaal over Neeskens in: 'De waarheid kan heel hard klinken'

Het plotselinge overlijden van Johan Neeskens is maandagavond uiteraard ook aan tafel bij Vandaag Inside onderwerp van gesprek. Johan Derksen kende de middenvelder al vanaf zijn negentiende en stipt aan dat De Nees ook een 'ondeugende' kant had, maar besluit een verhaal om dat te illustreren toch maar in te slikken.

Neeskens werd afgelopen zondag onwel in Algerije, waar hij in het kader van het KNVB-project WorldCoaches aanwezig was. Medische hulp mocht helaas niet baten, meldde de voetbalbond maandagmiddag. De man die Nederland in 1974 vanaf de penaltystip op voorsprong kegelde in de WK-finale in en tegen West-Duitsland, werd 73 jaar.

LEES OOK: Johan Neeskens onverwacht overleden op 73-jarige leeftijd

Artikel gaat verder onder video

"Ik ken hem al zo ontzettend lang", zegt Derksen. "Ik speelde met Cambuur al tegen RCH. Toen was ik negentien en hij zeventien. Toen was het al een groot talent, als jongetje van zeventien jaar", weet De Snor nog. "Het was een hele lieve jongen, die af en toe ook weleens kon ontploffen en ook weleens wilde dingen deed."

LEES OOK: Pijnlijk: publiek verstoort minuut stilte voor Johan Neeskens bij Oranje-training

Presentator Wilfred Genee vraagt "In wat voor opzicht dan?", maar Derksen besluit dat voor zich te houden. "Nou, nee... ik geloof niet dat ik daarover in detail moet treden. Maar hij kon ook heel ondeugend zijn." Genee begrijpt: "Dan zou ik het daarbij laten, in het verleden heb je dat weleens gedaan en dat is niet overal even goed gevallen." Derksen beaamt: "De waarheid kan heel hard klinken."

Video - Vandaag Inside staat stil bij overlijden van Johan Neeskens

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen