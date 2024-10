Pijnlijk: publiek verstoort minuut stilte voor Johan Neeskens bij Oranje-training

Spelers en coaches van het Nederlands elftal hebben vlak voor de training een minuut stilte in acht genomen voor Johan Neeskens, die maandag op 73-jarige leeftijd plotseling om het leven kwam. ESPN legde de minuut stilte vast, al is er op de achtergrond opvallend veel geroezemoes hoorbaar. Op X reageren mensen vol ergernis op de achtergrondgeluiden.

"Zondag 6 oktober. Een herfstdag die zonnig begint. Totdat het bericht uit Algerije ons bereikt dat Johan Neeskens is overleden", schreef de KNVB. "Johan verbleef in Algerije voor het project WorldCoaches van de KNVB. Woorden schieten tekort voor dit enorme, plotselinge verlies. In gedachten zijn we bij zijn vrouw Marlis, zijn kinderen, familie en vrienden. De wereld neemt niet alleen afscheid van een begenadigd sportman, maar vooral van een betrokken, gedreven en prachtig mens."

Artikel gaat verder onder video

De selectie van Oranje sloeg voorafgaand aan de training de armen over elkaars schouders en herdachten de oud-topvoetballer, samen met honderden aanwezige mensen in Zeist. Opvallenderwijs zijn er veel kinderstemmen te horen op de achtergrond. Mensen op sociale media ergeren zich groen en geel aan het geroezemoes, zo blijkt onder reacties op de post op Instagram. Ook op X regent het kritiek.

Jammer dat er dan weer een aantal kinderen doorheen moet schreeuwen https://t.co/BILmsGIWwf — Brent Tomassen ❌❌❌ (@Brent_Tomassen) October 7, 2024 Die ouders moeten die kids die hun muil niet kunnen houden, ouderwets aan het oortje van het terrein aftrekken. — Der Heinricher (@heinricher_033) October 7, 2024