Drogeham 4 meets sterrenensemble AC Milan in De Kelderklasse

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week hebben we aandacht voor de speciale teamfoto van Drogeham 4, zien we bijzondere wissels bij SC Varsseveld en zijn 20 doelpunten niet genoeg voor een overwinning.

Maak je er twintig, verlies je nog ruim. Dat is het verhaal van de talenten van Voorschoten '97 O23-3. Ze namen het op tegen de leeftijdsgenoten van Meerburg O23-2. De gasten uit Zoeterwoude bleken een maatje te groot voor de thuisploeg. Voorschoten verloor, maar bij het zien van de uitslag is een vermoeden van matchfixing niet onlogisch. De wedstrijd met nummer 34867 kreeg als uitslag: 20-60. We gaan er maar vanuit dat er een tikfoutje is gemaakt bij het wedstrijdsecretariaat.

SC Varsseveld blinkt uit in merkwaardige wissels

SC Varsseveld, een vereniging uit de Achterhoek waar Guus Hiddink het bekendste lid van is, blinkte uit in een aantal merkwaardige wissels. Eerst was het de beurt aan 't vijfde van Varsseveld. De ploeg had al sinds april geen punt meer gepakt, maar vorige week was het eindelijk weer zo ver. Dat zwaarbevochten punt werd gevierd met een publiekwissel. Tegen het einde van de wedstrijd kwam er een viervoeter binnen de lijnen voor de linksback van dienst.



De dames van Varsseveld wisten de drie punten over de streep te trekken tegen Broekland (3-1). Ook hier was een publiekswissel op hun plek, vonden de trainers. Als grote vedette betaamt dribbelde de kersverse wissel achterwaarts het veld in...

Ronaldo Luís Nazário op teamfoto Drogeham 4

Het maken van een teamfoto wordt door de één gezien als een serieuze aangelegenheid, het andere team heeft er al acht jaar geen gemaakt. Drogeham 4 uit Friesland wint in ieder geval de prijs voor origineelste teamfoto dit seizoen. De talenten in het geel en rood lieten zich inspireren door een legendarisch AC Milan-team. In 2008 lieten Ronaldo, Gattuso, Andrea Pirlo en Ambrosini zich op de gevoelige plaat leggen met een scooter als blikvanger. Dat kunnen wij beter, dachten ze in Friesland. De scooter werd ingeruild voor een fiets, maar verder zie je nauwelijks verschillen tussen deze twee legendarische teams.