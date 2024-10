FIFA schudt transfermarkt op: derde transferperiode aangekondigd

De FIFA introduceert een derde transferperiode, zo meldt Marca donderdag. Volgens de Spaanse sportkrant kunnen clubs tussen 1 en 10 juni volgend jaar spelers aan- en verkopen. De nieuwe transferperiode heeft te maken met het WK voor clubteams dat wordt afgewerkt van 15 juni tot 13 juli 2025.

Dankzij de nieuwe transferperiode kunnen clubs in de aanloop naar het WK nog zakendoen. Volgens Marca kunnen de 32 WK-deelnemers spelers verhandelen, maar ook iedere andere club, ‘zolang de nationale bond zich aansluit bij de nieuwe transferperiode’. In de afgelopen zomer opende de transfermarkt in de grote voetballanden later in juni of op 1 juli de deuren.

Artikel gaat verder onder video

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving staat de FIFA niet toe dat aflopende contracten met een bepaald aantal dagen wordt verlengd. Dat kan noodzakelijk zijn, omdat de spelerscontracten in Europa doorgaans op 30 juni aflopen, wat volgend jaar dus midden in het WK voor clubteams valt. De FIFA hoopt dat clubs een 'gepaste oplossing' vinden.

LEES OOK: UEFA neemt uitblinkers van Feyenoord en PSV op in Champions League-elftal van de week

Het WK voor clubteams wordt volgend jaar in de Verenigde Staten gespeeld. In totaal zijn er 32 deelnemers, waarvan er 30 al zijn bevestigd. Er zullen geen Nederlandse clubs deelnemen aan het toernooi