Hugo Borst onthult vlak voor PSV - Sparta: ‘Hij is homoseksueel, maar hangt het niet aan de grote klok’

Hugo Borst en Johan Derksen vinden het teleurstellend dat Danny Makkelie met enige regelmaat wedstrijden fluit in het Midden-Oosten. Hij was in het verleden actief in Saudi-Arabië en vorige maand nog in Dubai. Borst en Derksen beweren dat Makkelie homoseksueel is en vinden het onbegrijpelijk dat hij werkzaam is in een land waar homoseksualiteit wordt onderdrukt.

Derksen beweerde onlangs bij Vandaag Inside dat Makkelie homoseksueel is, een bewering die zaterdagavond wordt ondersteund door Borst. Zij kiezen ervoor om de scheidsrechter te ‘outen’ en zo een inbreuk te maken op zijn privacy, ondanks dat Makkelie zich zelf nooit heeft uitgesproken over zijn seksuele voorkeur.

“Ik vind het wel kwalijk dat hij in Saudi-Arabië fluit. Ik hoorde het onlangs Johan Derksen zeggen bij Vandaag Inside. Makkelie is homoseksueel. Dat hangt hij niet heel erg aan de grote klok. Maar als je weet welk lot homoseksuelen in Saudi-Arabië beschoren is, snap ik niet dat je dat doet”, aldus Borst. “Ik heb hem vaak gesproken, al wist ik niet dat hij in Saudi-Arabië floot.”

“Dat moet je niet doen, dat kun je niet maken. Hij vindt het onprettig als zijn geaardheid aan de orde komt, omdat hij vermoedt dat dat gevolgen heeft voor aanstellingen bij de FIFA. Dat vraag ik me af, want ze weten het heus wel over hem. Het is hier en daar wel gezegd en geschreven. Maar je moet toch principes hebben. Als jouw lotgenoten het heel zwaar hebben in een land waar jij je poen verdient… Dat vind ik toch wel teleurstellend”, concludeert de analist. Makkelie fluit zaterdagavond de competitiewedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam.

