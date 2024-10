Marciano Vink komt met opvallend excuus voor Ajax-fans ‘die hun ploeg in de steek laten’

Na afloop van het thuisduel van Ajax met FC Groningen (3-1 overwinning) gaat het bij ESPN over de supporters van Ajax die bij een 1-1 tussenstand de Johan Cruijff ArenA verlieten. Marciano Vink komt met een opvallend excuus voor de vertrokken fans, die de 2-1 van Wout Weghorst en de 3-1 van Chuba Akpom in blessuretijd misten.

ESPN bracht in de 89ste minuut van de wedstrijd in beeld hoe tientallen supporters van Ajax de Johan Cruijff ArenA vroegtijdig verlieten bij een 1-1 tussenstand. De taferelen zorgden onder meer voor verbazing bij commentator Teun de Boer. “Fans besluiten het stadion te verlaten, terwijl het een echte nagelbijter is. Je weet het nooit”, sprak De Boer.

Artikel gaat verder onder video

Kort erna sloeg Ajax in blessuretijd alsnog tweemaal toe via Weghorst en Akpom, waardoor de Amsterdamse formatie alsnog met drie punten van het veld stapte. Na afloop is het leedvermaak groot bij Aletha Leidelmeijer over de vertrokken supporters. “Vijf minuten voor tijd zie je de fans weggaan en denk je: nou… Helemaal prima dat je die trein wil halen, maar dan heb je een hoop gemist. Kijk, vijf minuten voor tijd, hè. Doei! Dan sta je daar buiten...”, zegt de presentatrice van ESPN in de nabeschouwing.

Ook online is het vroegtijdig vertrekken door de Ajax-fans onderwerp van gesprek. Veel voetballiefhebbers zijn van mening dat zij ‘hun club in de steek laten’. “Naja, je weet ook hoe lastig het hier op de ring is, hè”, neemt Vink het enigszins op voor de vertrokken fans. Leidelmeijer wil daar echter niets van weten: “Ja, maar kom op…” Vink: “Naja, het gebeurt in heel veel stadions dat mensen iets eerder weg willen. Maar goed, je mist natuurlijk de apotheose met Wout Weghorst.”