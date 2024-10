Ongekende penaltychaos in Duitsland door bizarre, identieke handsballen

Bizarre beelden uit de wedstrijd tussen FC Magdeburg en Greuther Fürth in de 2. Bundesliga. Tot tweemaal toe floot de scheidsrechter voor een penalty nadat een speler de bal in het strafschopgebied oppakte met de handen.

De eerste keer ging het mis doordat verdediger Gideon Jung van Greuther Fürth de bal oppakte. Hij kreeg de bal van zijn eigen keeper Nahuel Noll en wilde toen een doeltrap nemen, maar besefte niet dat er geen sprake was van een spelhervatting. Vlak voor het moment had zijn keeper de bal immers binnen de lijnen gehouden, waar Jung dacht dat de bal over de lijn was gegaan. De daaropvolgende penalty werd gemist door de Nederlander Mohamed El Hankouri, die in de rebound echter wel scoorde.

Enkele minuten later gaf El Hankouri de assist bij de 2-0 van landgenoot Martijn Kaars. Magdeburg stond er dus goed voor, maar incasseerde later in de eerste helft een penalty toen Daniel Heber de bal volgens de scheidsrechter onrechtmatig oppakte. De penalty werd benut door Julian Green (2-1); in de tweede helft bepaalde Noel Futkeu de eindstand op 2-2.

