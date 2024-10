Kelderklasser haalt 1 miljoen views met kolderiek eigen doelpunt

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week hebben we speciale aandacht voor scheidsrechters. Eén arbiter met veel pech, de ander prijsde zich gelukkig met een kratje goudgele rakkers.

In de week waarin de spotlights op de scheidsrechter stond, had de leidsman bij SC Valburg - SC Elistha te maken met pech. De scheidsrechter bleek niet helemaal goed ‘warm’ te zijn voor de kraker in de vijfde klasse A. De wedstrijd werd in de tweede helft korte tijd stilgelegd, omdat de arbiter met een gestrekt been de lucht in ging. Na wat strekken met hulp van de thuisploeg kon het duel worden hervat. Daarin trok Elistha aan het langste eind. Carlito Wacki schoot zijn ploeg - vlak voor tijd - naar medekoploperschap in de vijfde klasse.

Bier voor de scheidsrechter

De scheids bij een wedstrijd van DZC ’68 stapte met een voldaner gevoel van het veld. De man in het oranje werd voorafgaand het duel in het zonnetje gezet. Hij kreeg een krat goudgele rakkers overhandigd van de doelman van de club uit Doetinchem. Over het gekozen biermerk valt te twisten. Maar het is vooral een mooie geste, in de week waarin de waardering voor de arbiter centraal stond.

Misschien moeten we onze scheidsrechters wat vaker waarderen met een presentje of compliment.

Kolderiek eigen doelpunt gaat viral met meer dan 1 miljoen views

De Kelderklasse is een vaak een podium voor de stuntelaar, de brekebeen, de speler met twee linkervoeten en aartsluie spits. Maar af en toe weet een Kelderklasser dit podium te ontstijgen. Soms door een doelpunt van wereldklase, de andere keer door een onbegrijpelijke spelsituatie die je alleen op zondagochtend bij 't vierde aantreft. Dat laatste was afgelopen weekend weer het geval, toen DVSU 2 het op Sportpark Lunetten opnam tegen Hercules 6.

Een spectaculair duel eindigde in een 3-4 nederlaag voor de thuisploeg. Maar wat deze wedstrijd pas echt onvergetelijk maakte was het eigen doelpunt van de Hercules-verdediger. De bal stuiterde via de paal terug het strafschopgebied in. Door de intenties van zowel keeper als verdediger om de bal weg te werken, gebeurde dat niet. Via meerdere aanrakingen tussen keeper en verdediger werd het uiteindelijk een eigen doelpunt die je niet snel meer zult vergeten. Het tafereeel op een bijveld in Utrecht is inmiddels door meer dan een miljoen mensen bekeken.