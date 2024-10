Welkome opsteker voor Farioli, vlak voor aftrap tegen FC Groningen

De opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen is bekend. Het duel begint zondagmiddag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kwam niet ongehavend uit de wedstrijd tegen Slavia Praag van donderdag. Kristian Hlynsson liep namelijk een enkelblessure op en is zodoende de komende vier tot zes weken niet inzetbaar. Door de blessures van Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim zit Farioli erg krap in de aanvallende middenvelders.

Traoré weer inzetbaar bij Ajax

Er is ook positief nieuws. Voorin kunnen de Amsterdammers weer beschikken over Bertrand Traoré. De aanvaller kreeg afgelopen week een tik op de knie tijdens de training, waardoor hij de Europa League-wedstrijd nog moest overslaan. Vooraf was de verwachting dat hij ook tegen Groningen nog zou ontbreken, dus zijn inzetbaarheid is voor Farioli een welkome opsteker.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de wedstrijd stonden er vraagtekens achter de namen van Jordan Henderson en Wout Weghorst. Zij blijken allebei fit genoeg om in ieder geval op de bank plaats te nemen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Bacuna, Rente, Blokzijl, Prins; Mendes, Resink, Hove, Schreuders; Postema, Van Bergen