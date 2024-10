Beugelsdijk (34) pakt donkerrode kaart en krijgt forse schorsing, trainer komt met opvallende reactie

(34) pakte afgelopen zaterdag een rode kaart na een forse charge tijdens de wedstrijd tussen AFC en Scheveningen. De oud-verdediger van ADO Den Haag en Sparta Rotterdam kegelde zijn directe tegenstander, ter hoogte van de middencirkel, met gestrekt been onderuit en is heeft een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden gekregen. Trainer John Blok is verbaasd.

Het was sowieso al geen fijne middag voor Beugelsdijk, die bij een 1-0 achterstand naar de kleedkamer werd gestuurd. Scheveningen kon met tien man geen vuist maken en verloor met 5-0. De aanklager amateurvoetbal wil de oud-prof voor liefst drie wedstrijden schorsen. “Het is een overtreding, maar als dit rood is had je er nog zes kunnen trekken”, reageert trainer Blok tegenover het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zal er niet teveel over zeggen, want anders krijgen we daar weer gezeur over. Maar goed, ik vind het vervelend voor Tom. Een gestrekt been? Absoluut niet”, gaat Blok verder, die benadrukt dat het ‘pas een schikkingsvoorstel is’.

LEES OOK: Beugelsdijk laat tegenstander kermen van de pijn, Veronica Offside schrikt van de beelden

Blok meent dat Beugelsdijk een gele kaart verdiende met zijn overtreding. “Ik sta er natuurlijk wat verder vanaf en ben ook gekleurd, maar anders had hij er nog zes kunnen trekken”, sluit de oefenmeester, die zelf ook werd weggestuurd wegens een woordenwisseling met de arbiter van dienst.

Bekijk hier de overtreding van Beugelsdijk:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij Wout Weghorst.