Uitspraken van Schreuders na duel met Ajax zorgen voor woede: ‘Als topsporter dít uitkramen…’

vertolkte zondagavond een hoofdrol tijdens Ajax – FC Groningen (3-1) met de gelijkmaker, maar ging desondanks onderuit met zijn ploeg. Toch kijkt de talentvolle aanvaller zonder chagrijn terug het duel. Dat schiet bij menig voetbalfan in het verkeerde keelgat.

Schreuders profiteerde in de 69e minuut van geschutter in de Ajax-defensie en bracht de promovendus op gelijke hoogte. Lang leek het erop dat Groningen een punt overhield aan het duel in Amsterdam, totdat Wout Weghorst in de blessuretijd toesloeg met een goal en een assist. De Trots van het Noorden keerde zodoende alsnog puntloos terug naar De Euroborg.

Opvallenderwijs hield Schreuders geen zuur gevoel over aan de nipte nederlaag. “Je gaat chagrijnig naar huis, denk ik? Ondanks je goal”, legt Hans Kraay junior Schreuders voor in een interview na afloop. “Uiteindelijk ben je hartstikke blij met een goal, maar resultaat telt”, begint de Groninger in eerste instantie.

“Ook Jorg Schreuders, die in de ArenA scoort, gaat chagrijnig naar huis?”, vraagt Kraay junior zich vervolgens af. “Chagrijnig vind ik overdreven. In de ArenA scoren is iets wat niet heel veel mensen kunnen zeggen, dus daar blijft toch nog wel een beetje trots bij hangen. Überhaupt hoe we het als team hebben gedaan in de tweede helft, vind ik mooi. Het liefst stond ik hier met een punt over meer, maar dat is misschien voor de volgende keer”, sluit Schreuders af.

ESPN deelt het interviewfragment op X en ziet veel negatieve reacties binnenkomen. “Betaalde profs en ze zien het gewoon echt als een schoolreisje?”, zegt de een. “Twee goals in de extra tijd tegenkrijgen en een punt verspelen, maar niet chagrijnig zijn? Amateuristisch”, haalt een ander uit. Hieronder een bundeling van kritiek op het interview van Schreuders: