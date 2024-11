Sepp Blatter komt met uiterst opmerkelijke opmerkingen over huidige voetbal en FIFA

Sepp Blatter, die tussen 1998 en 2015 voorzitter van de FIFA was, ziet een negatieve ontwikkeling in het voetbal. De Zwitser vindt dat de sport op dit moment te veel om geld draait.

In het Zwitserse Watson deelt Blatter zijn mening over het voetbal van dit moment. Daarbij krijgt de huidige FIFA-voorzitter, Gianni Infantino, een sneer. "Toen Infantino in 2016 voorzitter werd, kwam hij in een gespreid bedje terecht en draaide de geldmachine. Nu zijn we getuige van de uitverkoop van voetbal. Er is een overvloed aan wedstrijden. Iedereen applaudisseert omdat er veel geld is, maar dit zorgt ervoor dat meer mensen interesse in voetbal verliezen. Dat merk ik bij mezelf.

Blatter, die het laatste decennia meermaals straffen heeft ontvangen voor zijn aandeel in het foutief besturen van de FIFA, lijkt in dit opzicht wel wat hypocriet. Zo zou hij mee hebben gedaan aan omkoping rondom WK's en enorme bonussen hebben uitgedeeld. "Het gaat overal verkeerd. Entreekaarten worden duurder en er is meer geweld. Voetbal wordt in alle opzichten steeds meer een slagveld. We moeten ervoor zorgen dat het voetbal weer menselijk wordt in plaats van alleen maar meer, meer, meer."

De oud-FIFA-bestuurder geeft zichzelf ook de schuld van de, in zijn ogen, achteruitgang van het voetbal. "Mijn voorganger (João Havelange, red.) zei me na het WK in Zuid-Afrika, waar de FIFA voor het eerst echt geld verdiende, dat ik een monster had gecreëerd. Hij had gelijk. Ik heb een monster gecreëerd."

