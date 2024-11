Farioli husselt: onder meer uitblinker Fitz-Jim verliest basisplek

De opstelling van Ajax tegen FC Twente is bekend. Het duel tussen de nummers drie en vijf van de Eredivisie begint om 14.30 uur in De Grolsch Veste.

Achter de naam van Josip Sutalo stond in de aanloop naar de wedstrijd een vraagteken. De Kroaat ontbrak tegen Maccabi vanwege lichte klachten en werd vervangen door Daniele Rugani. In Enschede is hij echter weer inzetbaar, waardoor Rugani op de bank zit.

Op het middenveld is weer plek voor Jordan Henderson en Davy Klaassen. Tegen Maccabi werd Henderson gespaard, terwijl Klaassen niet is ingeschreven voor de Europa League. Branco van den Boomen en Kian Fitz-Jim nemen dus plaats op de bank. Fitz-Jim blonk als basisspeler uit tegen Maccabi, maar moet nu dus weer hopen op een invalbeurt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay jr. raadt terugkeer bij Ajax af: ‘Genoeg goede spelers om hem niet met gillende sirenes te halen’

Voorin voert Farioli twee wijzigingen door. Brian Brobbey moet na twee opeenvolgende wedstrijden als basisspeler weer plaatsmaken voor Wout Weghorst, terwijl Chuba Akpom rechts voorin speelt in plaats van Bertrand Traoré.

Bij Twente, dat donderdag met 2-2 gelijkspeelde op bezoek bij OGC Nice, was de inzetbaarheid van Sem Steijn en Mees Hilgers twijfelachtig. Uiteindelijk blijkt Hilgers in de basis te staan en Steijn op de bank te beginnen. Doelman Lars Unnerstall neemt weer plaats onder de lat, nadat hij geschorst was tegen Nice. Ten opzichte van het duel met Nice keren ook Max Bruns, Carel Eiting en Michel Vlap terug in de basis. Verder krijgt Gijs Besselink zijn eerste basisplek van het seizoen. Basisklanten Eiting, Youri Regeer en Anass Salah-Eddine spelen tegen hun oude club.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Besselink, Regeer, Eiting; Rots, Lammers, Vlap.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Akpom, Weghorst, Godts.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verrassing voor Ajax-fans rondom Farioli: ‘Missen hem niet’

Het vertrek van Ajax-trainer Francesco Farioli bij OGC Nice doet de fans van de Franse club niet zo veel.