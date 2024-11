Drenthina moet zelf speler voor rood aanwijzen, KNVB grijpt in

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week hebben we speciale aandacht voor vv Drenthina. Het vlaggenschip van de Drentse vereniging beleefde een zeldzaam bijzondere middag tegen SVZW.

Het eerste van Drenthina ging afgelopen zaterdag kopje onder op bezoek bij SVZW uit Wierden. In de 1e klasse G was de thuisploeg een maatje te groot: 5-1. De uitslag is wat aan de hoge kant, maar doet weinig geks vermoeden. Het werd echter een middag om niet snel te vergeten voor de ploeg uit Emmen.

De groen-witten kijken bij de rust tegen een 2-1 achterstand aan. Na de thee loopt SVZW al snel uit naar 3-1. Vervolgens krijgt het duel een bijzondere wending. Scheidsrechter Van Zijl fluit voor een overtreding en wil daarvoor een rode kaart trekken.

Drenthina-spelers Resmon Roemahlewang en Jan Willem Geleijnse wilden een tegendoelpunt voorkomen, liepen elkaar ondersteboven en werkten Middelkamp naar de grond.

Hij heeft echter niet goed kunnen waarnemen wie de overtreding begaat en wendt zich tot aanvoerder Niek Haan. De arbiter vraagt aan de captain om een teamgenoot aan te wijzen voor de rode prent, zo is te lezen op X.

De wedstrijd ligt stil. De scheidsrechter wil rood geven aan een Drenthina-speler, maar weet niet aan wie. Aanvoerder Niek Haan mag nu iemand aanwijzen die rood mag ontvangen....en dat gebeurt uiteraard niet. Nog nooit eerder meegemaakt... — Drenthina (@vvDrenthina) November 2, 2024

Uiteindelijk is het Resmon Roemahlewang die het boetekleed aantrekt. Hij stapt naar voren om vrijwillig van het veld te gaan. Een uniek moment in de geschiedenis van De Kelderklasse. Drenthina eindigt de wedstrijd zelfs met negen man, want ook doelman Yannick Berends krijgt rood na een onhandige overtreding.

De wedstrijd is hervat. Resmon Roemahlewang neemt vrijwillig rood. Daar zal ongetwijfeld een rapport richting de knvb op volgen.....#svzdre — Drenthina (@vvDrenthina) November 2, 2024

KNVB grijpt in

Door een verklaring van de grensrechter en videobeelden is in de nasleep van het duel de rode kaart voor Roemahlewang geseponeerd. Na onderzoek van de aanklager amateurvoetbal is Jan Willem Geleijnse aangewezen als degene die uiteindelijk de overtreding beging.