Edwin van de Graaf doet tijdens Ajax tegen PEC Zwolle uiterst opmerkelijke uitspraak

PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen heeft na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle teruggeblikt op de controverse rondom de eerste treffer van Ajax. De Amsterdammers kwamen op voorsprong na een hoekschop, die ten onrechte werd toegekend. De VAR van dienst, Edwin van de Graaf, zou echter hebben gezegd dat een hoekschop terecht was.

In gesprek met journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost doet PEC Zwolle-trainer Jansen na afloop van de verloren wedstrijd (2-0) een opmerkelijke onthulling: "De VAR heeft geen invloed op dat moment, maar heeft het wel teruggekeken. In eerste instantie wordt er tegen mij gezegd dat de VAR (Edwin van de Graaf) heeft gezegd dat het een cornerbal was. Dat heb ik gehoord langs de kant", legt Jansen uit.

De coach van de Zwollenaren benadrukt vervolgens wel dat de arbitrage in de rust van de wedstrijd de fout heeft toegegeven, maar daar heeft de coach van de club uit Overijssel weinig aan: "Ik ben benieuwd of de KNVB ons ook een brief gaat sturen en excuus gaat maken. Dit hebben ze niet goed gezien", besluit een teleurgestelde coach van PEC Zwolle.

