Francesco Farioli deelt fantastisch nieuws over Mika Godts

De hamstringblessure die heeft opgelopen tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Twente is niet al te ernstig. Sterker nog: de Belgische aanvaller keert maandag alweer terug op het veld om wat eerste oefeningen te doen, zo heeft trainer Francesco Farioli zondag aangegeven op de persconferentie.

Godts viel onlangs uit met een hamstringblessure in het uitduel tegen FC Twente, maar kan maandag alweer zijn rentree op het veld maken. Hij zal dan wat eerste oefeningen gaan afwerken op Sportpark De Toekomst en over een aantal weken zijn rentree bij Ajax kunnen maken: "Ik denk dat het ongeveer twee weken gaat duren", geeft Farioli aan over de blessure van Godts.

Het is voor Ajax uitstekend nieuws, want Godts is de enige linksbuiten die Ajax in de selectie heeft zitten. Zondag moest Kenneth Taylor noodgedwongen als linksbuiten aantreden namens de Amsterdammers, aangezien Farioli spelers als Steven Berghuis en Bertrand Traoré vanaf hun normale positie wilde laten aantreden.

De verwachting is dat Godts na de winterse transferperiode niet meer de enige linksbuiten is waar Ajax over beschikt, want de Amsterdammers gaan vermoedelijk de transfermarkt op om een opvolger van de in de zomer vertrokken Steven Bergwijn te vinden. Kamaldeen Sulemana was in augustus in beeld, maar zijn komst ketste af.

