Fitter en sterker worden op het veld doe je zo

Steeds meer voetballers hebben door dat naast het verbeteren van je techniek en inzicht het ook verstandig is om goed voor je lichaam en geest te zorgen. Fysiotherapie, voeding, slaap en mentale flexibiliteit hebben allemaal een cruciale rol in het helpen om blessures te voorkomen, maar ook zeker je prestaties op het veld naar een hoger niveau te tillen. We hebben een aantal hulpmiddelen waar je wellicht niet meteen aan zou denken.

Op de pijnbank of toch niet?

Een goede fysiotherapeut is vaak cruciaal voor je fitheid als voetballer. Het gaat niet alleen om het behandelen van die vervelende zweepslag in je kuit, maar ook om het versterken van je hele lichaam en het verbeteren van je bewegingsvrijheid. Regelmatige sessies bij je fysio kunnen ervoor zorgen dat je spieren en gewrichten sterker worden en vrijer functioneren.

Eten om sneller te herstellen

Wist je dat wat je eet een directe invloed kan hebben op je prestaties op het veld? Investeer daarom in een gevarieerd dieet met veel vezels, complexe koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten. De juiste sportvoeding geeft je de energie die je nodig hebt voor pittige trainingen en 90 minuten topprestatie tijdens wedstrijden.

Goede nachtrust

Wellicht wel de meest onderschatte factor in je gezondheid als voetballer is slaap. Niet voor niks dat Ajax, samen met de trainer Farioli, investeerde in een paar goede bedden op de club. Want slaap is cruciaal voor herstel en je concentratie tijdens inspanning. Zorg dus thuis voor een routine waarbij je elke nacht minstens zeven uurtjes slaap krijgt. Houd je slaapkamer goed donker, koel en stil, en laat je telefoon achter in de woonkamer voor het slapengaan.

Een koude duik

Een andere slimme, maar shockerende manier om sneller te herstellen is koud water. Koud water zwemmen of een koud bad of douche na een intensieve training helpt de bloedcirculatie direct te verbeteren en vermindert je spierschade. Heb je wel eens die beelden gezien van die profvoetballers die met hun benen het ijsbad in gaan? Dat doen ze dus niet voor niks.

Met je vriendin mee naar de yogales

Als voetballer naar yoga? Daar had je misschien niet als eerste aan gedacht. Toch kan het heel goed werken om je flexibiliteit en mobiliteit te verbeteren . Yoga of pilates zijn disciplines die niet alleen je flexibiliteit vergroten, maar je algehele balans en kracht. Vooral je core wordt aangepakt met yoga en sterkere buikspieren geven meer balans tijdens het voetballen, waardoor de kans op blessures verkleint.

Meditatie voor prestatie

Naast alle zaken om je lichaam een boost te geven is het onderhouden van je mentale gezondheid minstens net zo belangrijk. Soms kan de druk om te presteren intens zijn en de nodige stress meegeven. Veel voetballers hebben op het veld bijvoorbeeld last van faalangst en dan is het belangrijk dat je weet hoe je je gedachten weer positief kan maken.

Ook kan het helpen om technieken als mindfulness of meditatie op te pakken. Dit kan je helpen om stress te verminderen en je focus te verhogen. Praat ook zeker met je teamgenoten over de uitdagingen die je tegenkomt; eerlijkheid en kwetsbaarheid kan zorgen voor groei binnen je team.

Zoals je kan lezen zijn er genoeg hulpmiddelen om nog beter te presteren op het veld. Vergeet ook niet om zo nu en dan wat actieve herstelmethoden op te pakken zoals een korte hardloopsessie, wandelen of zwemmen. Dit is vooral lekker op dagen dat je geen harde training hebt. Dit houdt je bloedcirculatie op gang en helpt je spieren te ontspannen, wat bijdraagt aan een sneller herstel. Bovendien kan het gebruik van foam rollers of massages een geweldige manier zijn om spanning in je spieren te verminderen.