J.K. Rowling opent aanval op voetbalster: 'Jullie spugen in het gezicht van vrouwen'

J. K. Rowling krijgt veel kritiek te verduren na een tweet over voetbalster . De schrijfster van de Harry Potter-boekenserie insinueert dat Banda niet is geboren als vrouw, nadat ze door de BBC werd verkozen tot Speelster van het Jaar.

Banda, een 24-jarige Zambiaanse spits die uitkomt voor Orlando Pride in de Verenigde Staten, is momenteel een van de grootste sterren uit het vrouwenvoetbal. Ze werd vorig seizoen verkozen tot beste speelster van de NWSL Championship in de VS, nadat ze een belangrijke bijdrage leverde aan het kampioenschap van Orlando Pride. Op de Olympische Spelen scoorde ze afgelopen zomer driemaal, maar ze kon uitschakeling van Zambia in de groepsfase niet voorkomen. In Nederland is ze nog bekend van een hattrick die ze maakte tegen de Oranje Leeuwinnen op de Spelen van 2020, toen Oranje met 3-10 won.

In juli 2022 werd Banda, samen met drie ploeggenoten, uitgesloten van deelname aan de Afrika Cup, nadat een test uitwees dat hun testosteronwaardes hoger waren dan volgens de regels van de Afrikaanse voetbalbond is toegestaan. De regels van de Afrikaanse bond zijn op dat vlak strenger dan bij de Olympische Spelen. Human Rights Watch noemde de beslissing een 'duidelijke schending' van de mensenrechten van de speelsters. Wereldvoetbalbond FIFA stond vervolgens toe dat Banda deelnam aan het WK 2023. Banda is geboren als meisje en groeide ook zo op; ze is niet transgender.

© Imago

Nadat de BBC haar uitriep tot beste speelster van 2024, tweette J.K. Rowling: "De BBC vond dit waarschijnlijk een efficiëntere methode om vrouwen rechtstreeks in het gezicht te spugen dan om van deur tot deur te gaan.” Rowling heeft zich vaker op controversiële wijze uitgelaten over genderkwesties. Zo noemde ze de Algerijnse bokser en goudenmedaillewinnaar Imane Khelif afgelopen zomer een man. Voormalig voetballer Joey Barton sluit zich aan bij de kritiek: "Van alle vrouwelijke voetballers die ze hadden kunnen kiezen, kiezen ze degene die qua testosteron het meest op een man lijkt."

Emma Hayes steunt Barbra Banda

Naast Rowling en Barton hebben voormalig zeiler Tracy Edwards en voormalig zwemmer Sharron Davies zich op soortgelijke wijze uitgelaten over de BBC. Maar Emma Hayes, bondscoach van de Verenigde Staten, steunt Banda. “Barbra Banda is een fantastische voetballer. Het is belachelijk dat ze zulke vragen moet doorstaan, om eerlijk te zijn. Ze heeft onze steun”, benadrukt de succesvolle manager. “Ze is iemand die enorm veel heeft bereikt, niet alleen voor haar club, maar ook voor haar land, en wat een briljant seizoen heeft ze gehad. We zouden het daarover moeten hebben, over de impact die ze heeft gehad in de NWSL. We zagen het met eigen ogen tijdens de Olympische Spelen – wauw, de manier waarop ze de linie oprekt, haar talent.”