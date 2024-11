Kenneth Perez benoemt één punt waarop Ajax zeker niet onderdoet voor PSV

Kenneth Perez vindt dat de reservebank van Ajax niet onderdoet voor die van PSV. Dat zegt de Deense analist zaterdagavond voorafgaand aan de topper tussen beide teams in de Johan Cruijff ArenA.

PSV is na tien wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie. Voor veel mensen is de regerend landskampioen zaterdagavond dan ook de favoriet, maar Perez ‘weet niet zeker’ of hij dat ook vindt. “Qua basisopstelling is PSV natuurlijk goed, maar als je naar de bank kijkt, zie je toch wel dat ze een jasje hebben uitgedaan”, stelt de oud-voetballer.

Perez wijst bij PSV onder meer op de afwezigheid van middenvelders Jerdy Schouten en Joey Veerman, die beiden geblesseerd zijn. “Dat betekent dat Tillman op het middenveld moet spelen. Als je naar de bank kijkt: ze hebben Bakayoko, die uit vorm is, Driouech, van wie nog maar moet blijken hoe goed hij is, en Pepi, die het dan wel goed doet. Ajax heeft Godts, Taylor en Weghorst, die het goed doen.”

“Het is dus niet zo dat PSV een veel betere bank heeft dan Ajax”, vervolgt Perez. “In ons hoofd denken we dat PSV veel wisselmogelijkheden heeft, maar ze hebben natuurlijk wel twee middenvelders verloren, waardoor ze nu eigenlijk met een geknutseld middenveld spelen. Qua selectie is dit PSV in deze wedstrijd niet top.”

